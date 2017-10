Le contrat de Streit annulé sous peu

Le retour de Mark Streit à Montréal n'aura duré que deux rencontres. Le Canadien a de nouveau soumis le défenseur au ballottage, dimanche, cette fois-ci dans le but d'annuler son contrat.

Streit ne s'est pas rapporté au Rocket de Laval cette semaine. Le vétéran de 39 ans a expliqué sa décision par le fait qu'il voulait étudier les différentes avenues qui se présentaient à lui.

Celui qui s'est imposé dans la LNH grâce à son caractère offensif ne semblait plus avoir d'essence dans le réservoir à son second séjour dans la métropole. Il a affiché un rendement de -2 en deux affrontements cette saison, contre les Sabres de Buffalo et les Capitals de Washington.

Streit a effectué un retour dans le giron du Tricolore à la fin du mois de juillet. Il avait signé un pacte d'une saison évalué à 700 000 dollars, assorti de nombreux bonis à la performance, neuf ans après avoir quitté Montréal pour les Islanders de New York.

L'arrière suisse a également revêtu l'uniforme des deux organisations de la Pennsylvanie, les Flyers de Philadelphie et les Penguins de Pittsburgh, avec qui il a célébré une conquête de la Coupe Stanley le printemps dernier, avant de renouer avec l'équipe qui l'avait sélectionné au 262e échelon du repêchage de 2004.

Quatre buts séparent Streit de la centaine. Ce dernier a disputé 786 rencontres dans le circuit Bettman, amassant au passage 434 points (96-338). Son sommet personnel de 62 points (13-49) en 81 rencontres a été établi lors de la campagne 2007-2008 avec le Canadien.