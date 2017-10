Le courant rétabli à Montréal après une panne majeure

Moins de 1000 clients d'Hydro-Québec sont toujours privés de courant à Montréal, dans le centre et l'est de la ville, en raison d'un incident survenu lors de travaux mardi matin. Près de 270 000 clients ont été privés d'électricité au plus fort de la panne.

Une panne a touché notamment les quartiers centraux, comme Rosemont, Le Plateau-Mont-Royal et Villeray. L'est de l'île a aussi été affecté, mais dans une moindre mesure.

L'erreur d'un travailleur, qui a sectionné un câble lors de travaux au poste Bout-de-l'île, à Pointe-aux-Trembles, dans l'est de l'île de Montréal, est à l'origine de la panne, a expliqué un porte-parole d'Hydro-Québec, Marc-Antoine Pouliot.

Le câble a depuis été réparé et Hydro-Québec réalimente graduellement les quartiers touchés.

La panne a aussi forcé l’arrêt de la ligne bleue du métro de Montréal. Le service a repris normalement peu après 10 h.

« L'incident relié au câble fait en sorte que les mécanismes de protection du poste sont enclenchés. C'est comme chez vous, dans votre résidence, s'il y a un court-circuit, les disjoncteurs vont s'enclencher pour protéger votre installation électrique. Vous allez devoir les réenclencher manuellement, ça va se faire super rapidement, mais dans un poste comme Bout-de-l'île, les manoeuvres sont plus complexes, donc ça prend plus de temps et c'est ce qu'on a dû faire ce matin », a expliqué M. Pouliot à La Presse canadienne.

Le poste Bout-de-l'île est l'une des portes d'entrée de l'électricité à Montréal.