Le défilé de la Saint-Patrick déménage sur De Maisonneuve

Pour éviter les travaux rue Sainte-Catherine, le traditionnel défilé de la Saint-Patrick à Montréal se déroulera cette année sur le boulevard De Maisonneuve.

Après 55 ans à emprunter le même trajet, les chars allégoriques se déplaceront un peu plus au nord pour la 195e édition de l’événement, qui se déroulera le 18 mars prochain.

Les travaux de revitalisation de la rue Sainte-Catherine, qui doivent durer quatre ans, ont obligé les organisateurs à revoir leurs plans. Ken Quinn, des Sociétés irlandaises unies de Montréal, assure que le défilé retournera rue Sainte-Catherine une fois les travaux terminés.

« Nous nous sommes habitués à faire les mêmes choses chaque année », a-t-il précisé au réseau CBC.

Près des transports en commun

Les spectateurs devront s’attendre à d’autres changements cette année: le trajet se fera notamment d’est en ouest, le départ sera donné à l'intersection de la rue City Councillors et du boulevard de Maisonneuve et le défilé se terminera à l'intersection de la rue MacKay et du boulevard René-Lévesque.

M. Quinn encourage les gens qui assisteront au défilé à utiliser les transports en commun, puisque les stations de métro Guy-Concordia, Peel, McGill et Place-des-Arts sont situées sur le trajet du défilé.