Le déversement toxique dans Ville-Marie démontre un manque de réglementation, selon une experte

Montréal l'a échappé belle jeudi soir lorsque de l'eau potable a été contaminée par un déversement de produit chimique dans un immeuble de l'arrondissement de Ville-Marie, croit la professeure Michèle Prévost, de Polytechnique.

La titulaire de la Chaire industrielle CRSNG en eau potable estime que les produits chimiques et la manière de les utiliser dans les tours de refroidissement sont mal réglementés. En entrevue à l'émission Le 15-18, vendredi après-midi, Michèle Prévost a précisé avoir constaté à plusieurs reprises que les exploitants ne savaient pas exactement quels produits y étaient employés.

Dans le traitement des tours de refroidissement, c’est un peu le far west en ce moment. On utilise beaucoup de produits, souvent en combinaison, et cette utilisation est peu encadrée, ce qui peut résulter dans des incidents comme il y a eu jeudi.

La professeure Michèle Prévost