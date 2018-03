Le fabricant de FCKD UP cesse sa production

Le groupe Geloso arrête de produire la boisson sucrée alcoolisée FCKD UP et les bouteilles en circulation seront retirées des étalages « le plus rapidement possible ».

Le coprésident du groupe Geloso, Aldo Geloso, en a fait l’annonce dimanche soir.

Cette décision survient quelques jours après la mort accidentelle de la jeune Athena Gervais, 14 ans, dont le corps a été retrouvé dans un ruisseau derrière l'École Poly-Jeunesse, à Laval, trois jours après qu'elle eut été portée disparue.

Selon les informations recueillies auprès de témoins, la jeune fille avait consommé de l'alcool, lundi, à l'heure du dîner, avant ou après son départ de l'école.

« J’annonce donc, dès ce soir, que le groupe Geloso entreprendra les démarches nécessaires avec ses équipes internes, les détaillants et toute l’industrie pour nous sortir complètement de cette catégorie le plus rapidement possible et j’ai ordonné à mes employés l’arrêt immédiat de la production de la boisson FCKD UP. Vendredi dernier, j’ai également ordonné le retrait de toutes les publicités qui la concernent. C’est la bonne chose à faire », a déclaré Aldo Geloso.

Le coprésident du groupe Geloso explique que l’entreprise a créé la boisson alcoolisée FCKD UP en réaction à l’arrivée sur le marché l’an dernier d’une « boisson sucrée alcoolisée à 11,9 % (le maximum permis pour un produit de malt) se nommant Four Loko » et produite par un concurrent étranger.

Une erreur

Le groupe s’est donc lancé dans une bataille commerciale.

« Malgré nos réticences initiales, nous avions décidé d’aller de l’avant en introduisant notre propre marque (FCKD UP), afin de faire concurrence à cette compagnie américaine qui venait s’installer sur notre territoire », précise M. Geloso.

Aujourd’hui, l’entreprise fait son mea culpa.

Cela dit, avec le recul, je crois que c’était une erreur d’entrer dans cette catégorie pour faire concurrence à Four Loko. En fait, la catégorie Four Loko ne devrait même pas exister. Aldo Geloso

Vendredi soir, Couche-Tard a envoyé une directive à tous ses magasins pour leur demander de retirer la boisson alcoolisée FCKD UP des tablettes.

« À la suite des événements survenus dans les dernières heures, Couche-Tard a pris la décision de volontairement retirer de ses tablettes la boisson alcoolisée FCKD UP », a fait savoir la chaîne de dépanneurs par communiqué.