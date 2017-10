Le maire de Montréal a-t-il tenu ses promesses?

Alors que pleuvent les promesses électorales sur la métropole québécoise, qu'est-il advenu de celles de 2013? Lors de la dernière campagne municipale, le candidat Denis Coderre promettait 176 mesures, articulées autour de 9 grands enjeux. Le maire de Montréal est-il passé de la parole aux actes? Tour d'horizon.

Un texte de Sophie-Hélène Lebeuf

« Cette administration a livré beaucoup », tranche Danielle Pilette, professeure associée en gestion municipale à l’UQAM.

La promesse phare? La création du Bureau de l’inspecteur général, disposant d'un pouvoir de contrainte et d'enquête à la Ville, est devenue réalité en 2014. « C’est la pointe visible de ce qui a été fait en matière d’éthique », juge la politologue. « Ça fait même de l'ombre à plusieurs autres mesures », avance-t-elle.

« On a repositionné Montréal comme une administration publique en laquelle on peut avoir confiance, c’est indéniable », reconnaît Rémi Trudel, professeur invité à l’École nationale d’administration publique (ENAP) et ancien ministre des Affaires municipales.

« Ça a permis de rétablir une confiance et un optimisme qui font que les gens mettent en place des initiatives », affirme Michel Leblanc président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. « Quand les gens disent que ce n’est pas de la responsabilité de la Ville, je réponds que ça ne se produisait pas avant. »

La Ville a pourtant raté ses objectifs de transparence, estime M. Trudel, parce qu'elle a échoué à « exposer les résultats publiquement dans une forme compréhensible pour les contribuables. Ce serait plus exact de dire qu’ils ont livré ''de'' la marchandise ».

Une « cohérence centralisatrice »

La Ville a uniformisé des pratiques de la ville centrale et des arrondissements, et a rendu leur arrimage plus cohérent. Un processus par moments « assez laborieux », commente Danielle Pilette.

« Les arrondissements ont perdu certains pouvoirs, mais au profit d’une efficacité plus grande », ajoute Rémi Trudel, qui évoque une « cohérence centralisatrice ».

Influencée par l’obtention du statut de capitale nationale par Québec, en 2016, Montréal « a présenté davantage de demandes » au gouvernement provincial qui lui a accordé, le mois dernier, le statut de métropole, rappelle Danielle Pilette. Elle est « allée plus loin » que ne le promettait Denis Coderre, puisque ce statut ne semblait pas dans les cartes en 2013, dit-elle.

L’équipe Tremblay promettait toujours le statu quo afin d’éviter le mécontentement et le départ des anciennes banlieues. L’esprit était d’accommoder les arrondissements. Le maire Coderre fait l’inverse : il fait comme si les arrondissements étaient au service de la ville centrale. Danielle Pilette, politologue à l’UQAM

Le 375e à l'honneur

Cité mémoire, dans le Vieux-Port, illumination du pont Jacques-Cartier, spectacle Aura à la basilique Notre-Dame, concert de trois orchestres symphoniques, les activités du 375e anniversaire se sont multipliées dans le centre, mais aussi dans les arrondissements.

« Plusieurs des legs du 375e sont de grande envergure et s’adressent largement à la métropole et à ses espaces centraux », ajoute Danielle Pilette, qui note cependant des « retombées dans les arrondissements ».

Tout ne s'est cependant pas déroulé selon les échéanciers. Des irrégularités dans les contrats ont par exemple forcé le report du projet d'amphithéâtre du parc Jean-Drapeau de deux ans.

Plus de voies cyclables

Denis Coderre promettait d'ajouter 50 km par an au réseau cyclable montréalais, alors étendu sur 650 km.

Selon le bilan officiel, les voies cyclables totalisaient, en juin 2017, 788 km, auxquels devaient s'ajouter 58 km d'ici la fin de l'année.

L'objectif global de 200 km supplémentaires en quatre ans aura presque été atteint, mais la cible a été ratée en 2014, alors que seuls 33 km se sont ajoutés.

Ces chiffres englobent l'agglomération, mais généralement, ce type de promesses ne vise pas uniquement la ville, convient Vélo Québec.

« Ce n’est pas la quantité de voies cyclables qui compte, mais la qualité et les endroits sélectionnés », nuance cependant la PDG de l'organisme, Suzanne Lareau.

Montréal gagne progressivement en intelligence

Trente-quatre des 68 stations de métro, surtout au centre, sont branchées au réseau mobile. Plusieurs promesses favorisent d'ailleurs le territoire central, spécifie Danielle Pilette.

Dans les autobus, les progrès tardent. Quelques bus de la ligne 747 offrent le wi-fi, mais la Société de transport de Montréal (STM) ne projette pas de brancher d’autres lignes de bus.

Dans l'ensemble, les avancées en matière de ville intelligente restent limitées, estime Danielle Pilette.

La Ville accusait un important retard, rétorque Hafedh Mili, professeur en informatique à l'UQAM et directeur du Laboratoire de recherche sur les technologies du commerce électronique (LATECE).

Vu l’ampleur du chantier que l’administration Coderre s’est proposé de mettre sur pied [...] et les progrès réalisés jusqu’ici, on peut dire que l’administration Coderre a, grosso modo, fait toutes les bonnes choses et évité les principaux écueils. Hafedh Mili, directeur du LATECE

La Ville a créé un Bureau de la ville intelligente et numérique et s’est aussi dotée d’une stratégie numérique ainsi que d'une politique de données ouvertes, illustre-t-il.

Plusieurs engagements difficiles à évaluer

Très peu de promesses étaient chiffrées. « Plusieurs points sont suffisamment vagues, souvent écrits dans un jargon politico-bureaucratique, pour rendre une évaluation subséquente difficile », analyse Mario Polèse, professeur émérite au Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS.

Agir comme catalyseur et exercer un leadership constant afin de rassembler les forces vives du milieu culturel dans le but de maximiser la synergie entre nos artistes, nos institutions et nos décideurs publics et économiques. Extrait de la plateforme 2013 de Denis Coderre

Après l’élection, l’équipe du maire aurait dû produire un plan d’action détaillé de ses engagements pour permettre aux citoyens de porter un jugement, soutient Rémi Trudel.

Plusieurs objectifs, comme celui de revoir la politique du transport de matières dangereuses, ne sont pas du ressort de la Ville, relève Danielle Pilette. « Les mesures promises pour y arriver sont plus nuancées, observe la politologue : on s'engage à « “exiger” et “faire pression”, parce que les leviers législatifs sont » à Québec ou à Ottawa.

Plusieurs engagements étaient déjà en cours, ajoute-t-elle. « C’est comme si toutes les résolutions prises avant 2013 avaient été recensées et qu’on s’était dit “on va les annoncer”. »