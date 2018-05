Le scénariste et producteur montréalais Kevin Tierney, connu pour avoir co-écrit et produit Bon cop, bad cop, plus grand succès de l'histoire du cinéma canadien, est mort samedi à l'âge de 67 ans.

Il s’est éteint dans les petites heures du matin, entouré de sa famille, a indiqué son fils Jacob Tierney sur les réseaux sociaux.

« Mon père, l’incroyable Kevin Tierney, nous a quittés ce matin à 4 h 15, a-t-il écrit dans une publication Instagram. Ma sœur, ma mère et moi étions tous là. »