Le mot à la mode : reconstruction

Il fut un temps où le simple fait de prononcer le mot reconstruction était un sacrilège à Montréal.

Le peuple québécois connaît bien le hockey, mais à les entendre parler dernièrement, ils sont devenus des experts. Ils ont la solution : on flush et on recommence! Page blanche!

Le plan

Price out! Pacioretty out! Galchenyuk out! Weber out! La route facile quoi!

Si les Oilers, les Maple Leafs et les Blackhawks l'ont fait, nous aussi nous pouvons le faire.

Si les partisans-experts poussaient un peu plus la réflexion, ils comprendraient que les équipes mentionnées ont connu l'enfer sans prendre la décision de liquider pour mieux repartir.

Les Oilers ont raté les séries à 10 reprises, de 2006-2007 à 2015-2016. Cette léthargie leur a permis d’avoir plusieurs choix de premier tour :

2007 - Sam Gagner, 6e au total

2008 - Jordan Eberle, 22e au total

2009 - Magnus Paajarvi-Svensson, 10e au total

2010 - Taylor Hall, 1er au total

2011 - Ryan Nugent-Hopkins, 1er au total

2012 - Nail Yakupov, 1er au total

2013 - Darnell Nurse, 7e au total

2014 - Leon Draisaitl, 3e au total

2015 - Connor McDavid 1er au total

2016 - Jesse Puljujarvi, 4e au total

De ce nombre, seulement cinq joueurs sont toujours dans l'organisation. Des quatre premiers choix acquis, il n’en reste que deux et les Oilers se retrouvent aujourd'hui au 29e rang de la LNH.

Les Maple Leafs ont quant à eux participé une fois aux séries en onze ans de misère de 2005-2006 à 2015-2016.

Les Blackhawks, eux, ont eu une participation en dix ans avant de connaître du succès en remportant la Coupe Stanley à trois reprises en l'espace de six ans.

Liquider n'est pas gage de succès.

Je comprends la grogne des partisans purs et durs qui veulent revoir une équipe championne à court terme, mais agir sans penser aux conséquences n'est guère mieux.

Je ne crois pas que vous avez pesé le poids des gestes que vous demandez à votre équipe chérie. Vous voulez vraiment avoir une formation de bas de peloton pour les 6, 7 ou 8 prochaines années? Et, peut-être même plus?

Je crois sincèrement que vous ne seriez pas prêt à assumer la lourdeur d'une telle situation.

Il n'est pas nécessaire selon moi de faire table rase. À preuve, les Bruins de Boston, les Kings de Los Angeles, les Red Wings de Detroit ont tous gagné les grands honneurs en gardant leur noyau intact tout en le solidifiant pour créer des équipes championnes. Cela peut prendre du temps, j'en conviens, mais au moins notre CH restera potable et restera loin des bas-fonds.

Le Canadien de Montréal n'est pas une mauvaise équipe. Ne soyons pas aveuglés par des résultats de misère depuis le début de la saison. Il y a encore une bonne fondation, fissurée par moment, mais sans pyrrhotite.

Laissons le propriétaire prendre les décisions sur ses hommes de hockey. La reconstruction intelligente se fera-t-elle avec ou sans Marc Bergevin? Seul lui le sait, et ce n'est pas une pétition, un article de journal ou bien une envolée éditoriale qui changera le cours des évènements. L’ère des journalistes qui pouvaient faire congédier un entraîneur ou un DG est révolue.

Malgré ce que plusieurs d'entre nous pensent, ce sont eux les vrais spécialistes!

Comme dirait Carey, chill out!