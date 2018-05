Le prix de l’essence atteint 1,48 $ à Montréal

Le prix de l'essence a fait un bond de 12 ¢, mardi matin, dans la région de Montréal, le litre d'essence ordinaire frôlant 1,48 $.

Cette nouvelle augmentation du prix de l’essence n’a cependant pas encore touché les autres régions du Québec, où l’essence se vend en moyenne entre 1,28 et 1,35 $ le litre, selon le site Essence Québec.

Pour l’ensemble du Québec, le prix du litre d’essence ordinaire se situe en moyenne à 1,40 $, ce qui est largement supérieur aux prix enregistrés au cours des derniers mois.

Or, il n’y a pas qu’au Québec que le prix de l’essence s’envole. À Vancouver, le prix de l'essence a atteint un record de tous les temps en Amérique du Nord, à plus de 1,60 $ le litre. Le précédent record avait été établi à Los Angeles, en 2008.

La querelle entre la Colombie-Britannique et l'Alberta autour de l'oléoduc Trans Mountain expliquerait en partie le prix élevé du carburant dans cette province et selon les analystes, les Britano-Colombiens devront, selon toute vraisemblance, s'y habituer.

Quant aux prix les plus bas, on le retrouve au Manitoba, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick avec des prix qui oscillent entre 1,13 $ et 1,18 $ le litre.

Pendant ce temps sur les marchés internationaux, le prix du baril de pétrole brut a reculé lundi soir de 34 ¢ US à la bourse NYMEX, à New York, à 68,23 $ US.