Le réveil du Canadien sonnera-t-il face aux Panthers?

Qui l'eut cru? Octobre n'est pas encore fini que la saison du Canadien ne tient plus qu'à un fil. Et soudainement, les Panthers de la Floride (3-4-0) font trembler les partisans et la direction du Tricolore.

Avec une seule victoire en huit matchs, le Canadien (1-6-1) n’a déjà plus droit à l’erreur. Visiblement, les amateurs le sentent bien, au point où d’excellents billets (nourriture comprises) sont disponibles sur les sites de revente à la moitié du prix coûtant.

Le Tricolore vient de perdre ses sept derniers matchs, du jamais vu depuis 1940. Et la lumière tarde à poindre au bout du tunnel.

Carey Price n’est pas l’ombre de lui-même et la défense est plus poreuse qu’une éponge. De plus, avec seulement 13 buts en 8 rencontres, l’attaque croupit au dernier rang de la LNH. L’avantage numérique est 9,4 % d’efficacité.

Dans un jeu de serpents et échelles, l’entraîneur Claude Julien a de nouveau jonglé avec ses trios lundi à l’entraînement. Paul Byron est monté en première ligne à la place de Max Pacioretty.

Alex Galchenyuk a avalé la plus longue couleuvre en passant du 1er au 4e trio. Il se retrouvait en compagnie de Michael McCarron et de Nikita Scherbak, tous deux rappelés de Laval.

Accueillons nos Canadiens?

Il sera intéressant de voir quel genre d’accueil la foule du Centre Bell réservera au Bleu-blanc-rouge dans la foulée des performances médiocres de la semaine dernière en Californie où Montréal a été déclassé 16-5 en trois matchs.

Les Panthers s’amènent en ville forts d’un gain de 4 à 1, samedi, face aux Capitals à Washington. Cette victoire a été acquise le jour même où le nom du gardien Roberto Luongo (main) a été inscrit sur la liste des blessés.

Le réserviste James Reimer a bien relevé le défi en réalisant 41 arrêts pour procurer aux Panthers un premier gain sur les patinoires adverses cette saison.

Pendant ce temps, le Canadien est toujours en quête d’une première victoire devant ses partisans. La saison dernière Montréal a vaincu la Floride trois fois sur quatre.