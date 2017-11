Le Rouge et Or champion de la Coupe Dunsmore

Le Rouge et Or de l'Université Laval a marqué 22 points en première demie, samedi, remportant finalement la Coupe Dunsmore 25-22 face aux Carabins de l'Université de Montréal, à Québec.

Les visiteurs ont corsé les choses avec 50 secondes à écouler, grâce à une réception payante de sept verges de Kevin Kaya. La transformation de deux points a été réussie.

Sur le botté court qui a suivi, qui a bondi très haut, Kaya a étendu le bras pour toucher au ballon près de la ligne de côté, permettant à Montréal de conserver le ballon. Mais cantonnés au milieu du terrain par des punitions et à court de temps, les Carabins n'ont pas pu faire plus de dommages.

Pour le Rouge et Or, il s'agit d'une deuxième Coupe Dunsmore d'affilée, une 13e en 15 ans.

L’entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin, a louangé le travail de ses adversaires qui n’ont jamais lâché.

L’entraîneur-chef des Carabins, Danny Maciocia, était pour sa part visiblement déçu de la tournure des événements. Il est néanmoins satisfait de l’effort de ses protégés qui n’ont pas abandonné même si la victoire semblait hors de portée, à un certain moment.

On a joué toute une deuxième demie. On a fait quelques ajustements à la mi-temps et ça nous a aidés énormément pour revenir dans le match. C’était un bon match. On s’est donné une chance à la fin et malheureusement, on a manqué de temps.

Danny Maciocia, entraîneur-chef des Carabins