Le sport comme vecteur de changement

Un contingent surpassant 800 Montréalais âgés de 12 à 24 ans a convergé vers le parc Jarry, mercredi, pour participer à une multitude d'activités sportives et culturelles dans le cadre des Jeux de la rue fêtent Montréal.

L'événement s'est amorcé plus tôt cet été et a connu son dénouement avec les finales de soccer et de basketball, un match des étoiles en compagnie d'artistes ainsi qu'une remise des médailles.

Les jeunes Montréalais présents durant l'activité ont également eu l'occasion de s'adonner à des tournois ouverts de hockey de rue, de cricket, de flag football, de soccer bulle, au parcours de la Fondation Duvernay-Tardif, à la slackline, à la planche à roulettes et à la danse.

Le secondeur Nicolas Boulay et le centre-arrière Jean-Christophe Beaulieu, des Alouettes de Montréal, étaient du nombre des sportifs invités par la Fondation Duvernay-Tardif.

Plus de 80 organismes de 12 arrondissements de la métropole ont contribué à mettre sur pied les Jeux de la rue fêtent Montréal. L'objectif est d'offrir l'occasion aux jeunes de se développer personnellement et socialement à travers le sport.