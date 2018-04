Le Temple de la renommée du ski canadien s'installera à Mont-Tremblant

C'est à Mont-Tremblant que sera construit le Temple de la renommée du ski canadien.

Fondée en 1971, cette institution n’avait pas encore de lieu physique.

La station des Laurentides a été préférée à d’autres régions propices au sport telles qu’en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario.

Le site de la chapelle Saint-Bernard, au pied de la montagne, a été choisi pour y ériger le nouvel édifice.

« Il existe plus de 1 460 000 d’adeptes de ski et de planche à neige au Québec. En d’autres mots, un Québécois sur cinq pratique l’un de ces sports. Nous sommes choyés de nos conditions hivernales pour y pratiquer l’une de ces disciplines, et très heureux de pouvoir accueillir le Temple de la renommée du ski canadien, à deux pas d’une montagne qui a vu grandir certains de nos plus grands skieurs », précise Daniel Paul Lavallée, directeur général chez Ski Québec alpin.

Les visiteurs qui se rendront au temple pourront y voir, notamment, une exposition d’artéfacts et y vivre une expérience de réalité virtuelle.

« Toutes les disciplines de ski et de planche à neige font partie de notre héritage canadien, souligne Vania Grandi, présidente-directrice générale de Canada Alpin.

« Il est donc essentiel d’assurer cette nouvelle destination du Temple de la renommée où nous pourrons rendre hommage aux athlètes qui ont su inspirer, et inspirent encore aujourd’hui, toute une nation par leurs performances, la contribution à leur communauté, la passion de leurs sports et leurs parcours sportifs empreints de courage, de persévérance et de dépassement de soi ».