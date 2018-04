Le travail de l'hiver va payer, croit le DG des Alouettes de Montréal

Le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, aborde la saison 2018 avec confiance, après avoir été témoin du travail de l'équipe en Floride.

Après trois saisons laborieuses, et une saison 2017 catastrophique (3-15), les Alouettes de Montréal veulent retrouver le sourire et la victoire. C'est la volonté du directeur général Kavis Reed.

« Nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour établir une "culture de la victoire" », a-t-il dit à l'agence La Presse Canadienne.

Kavis Reed dit avoir embaucher des joueurs autonomes, « qui sont bons à leur position, qui sont des joueurs de caractère, et qui démontrent du leadership dans le vestiaire et dans la communauté. »

« Dans une ligue à neuf équipes, nous savons qu'on peut faire tourner le vent rapidement, affirme-t-il. Nous sommes confiants en nos transactions de l'hiver, et nous croyons que notre personnel d'entraîneurs est de première qualité.

« Nous nous attendons à être une équipe gagnante très rapidement, et à ce que la prochaine saison soit bien meilleure que l'an dernier », a-t-il expliqué.

L'équipe revient tout juste d'un petit camp de trois jours en Floride, que Radio-Canada a suivi, où l'accent a été mis sur l'attaque.

« Le plus important était de nous assurer que les quarts participent au plus grand nombre de répétitions possible, afin que l'on puisse identifier qui allait continuer avec nous, a indiqué Reed.

« Nous avons actuellement sept quarts au sein de notre formation. Assurément, nous n'en aurons pas autant à l'ouverture du camp. Notre plan est de commencer la saison avec quatre quarts », a précisé le directeur général.

Kavis Reed est également satisfait de son nouveau personnel d'entraîneurs.

« C'est l'une des principales choses que je voulais voir, si le nouveau groupe avait développé une bonne complicité.

« Notre personnel d'entraîneurs a fait un travail remarquable pour mettre en place un plan de travail efficace pendant ces trois jours en Floride, estime Kavis Reed. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient être de bons enseignants, très positifs.

« Nos entraînements avaient beaucoup de rythme, et les séances étaient dynamiques. Les joueurs dépensaient beaucoup d'énergie sur le terrain, a-t-il constaté. On a vu un groupe d'entraîneurs qui étaient prêts à faire ce qu'il y a à faire autant sur le terrain qu'à l'extérieur. »

Le camp d'entraînement des Alouettes commence le 19 mai, avec les tests d'évaluation physique. Après les tests du 19 mai, le premier entraînement est prévu le lendemain.

Les Montréalais disputeront leur premier match préparatoire à Ottawa le 31, avant d'accueillir les Tiger-Cats de Hamilton le 9 juin.

La saison des Alouettes commencera à Vancouver une semaine plus tard. Le premier match à Montréal aura lieu le 22 juin, contre les Blue Bombers de Winnipeg.