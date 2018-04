Légale ou non la mise en échec de Kucherov sur Vatanen?

BILLET - Cette semaine, mon collègue Martin Leclerc et moi avions une différente perception de la mise en échec de Nikita Kucherov du Lightning de Tampa Bay à l'endroit de Sami Vatanen des Devils du New Jersey lors du quatrième match de la série mercredi dernier.

Suspension ou non?

Vatanen n’est pas revenu dans le match et, par conséquent, n’était pas en uniforme lors de l’élimination de son équipe samedi soir dernier, une défaite de 3 à 1 qui a mis fin à cette série en cinq rencontres.

On a invoqué une blessure au haut du corps pour le numéro 45 après ce choc violent qui s'est soldé par une commotion cérébrale.

Le choc violent n’est pas nécessairement illégal au hockey et encore moins dans la Ligue nationale.

Le hockey est considéré comme le sport, propulsé que par la force humaine, le plus rapide de la planète. Le sport se pratique sur un terrain de jeu de 60,96 mètres par 25,9 mètres (200 pi X 85 pi), délimité par des murs, ce qui n’aide pas la sécurité des participants.

Outre les objets fixes, il y a également d’autres masses sur ce même terrain de jeu qui vont dans tous les sens. Voilà pourquoi, dans le hockey, le dicton « garde ta tête haute » prend tout son sens. Malgré cette recommandation, il est parfois impossible de les éviter, encore moins si le joueur décide lui-même d’avoir ce contact.

La plupart du temps ces contacts se font sans heurts, mais, de temps en temps, ils laissent des traces.

Isaac Newton pourrait vous l’expliquer de façon plus claire que moi, mais dans un sport où il y a des objets (des masses vivantes) qui vont dans tous les sens, on peut dire, sans l’ombre d’un doute, qu’il y aura des accidents. Il y aura déformation des deux solides qui se rencontrent et, parfois, l’élément le plus sensible chez le joueur de hockey, le cerveau, n’y échappera pas. Et c’est fait en toute légalité, je le répète.

Nous avons été témoins de plusieurs mises en échec illégales lors des séries qui ont entraîné, à juste titre, des suspensions.

Faisons la comparaison entre les mises en échec qui ont retenu notre attention.

D'abord, la mise en échec de Drew Doughty, des Kings de Los Angeles, sur le Québécois Will Carrier, des Golden Knight de Vegas.

Doughty se dirige sur Carrier avec une motion vers le haut qui vise seulement comme point d’impact la tête. Cette dernière est violemment projetée vers la droite, le corps reste en place. Le corps n’est jamais touché à l’impact, ce qui contrevient au règlement 48 de la LNH.

Kucherov, quant à lui, a asséné une mise en échec digne de ce nom, encouragée par la LNH et ses règlements. Contact sévèrement octroyé, mais fait avec l’entièreté de son corps appliqué sur celui de Vatanen. La tête et le corps ont bougé en unisson, ce qui en est dans la légalité.

Il faut définitivement faire la différence entre « le point principal de contact » (la tête) et une mise en échec violente ou la tête est touchée . Cette vidéo l'explique très bien.

Comprenez-moi bien, je déteste voir des joueurs subir des blessures et des commotions cérébrales. J’ai été aux premières loges et les effets secondaires suivent pour le reste de nos jours.

Mon point est le suivant, il ne faut pas faire l’erreur de tout mettre dans le même panier : commotion cérébrale et geste violent. Les mises en échec peuvent être d’une violence inouïe et laisser des traces, mais elles peuvent être légales. Le fléau des commotions doit être réduit et les contrevenants punis très sévèrement.

Il n’y a pas de recette parfaite.

Il est impossible de garder tous les acteurs en sécurité surtout quand le contact physique est valorisé. Encore moins avec des machines de grandeur et grosseur différentes.

Le but de la mise en échec chez Hockey Québec est de séparer le porteur de la rondelle. Dans la LNH, il est de ralentir le joueur adverse, l’intimider, l’angoisser, lui faire peur, lui faire mal, le faire douter et, en prime, le sortir de la patinoire pour une période indéterminée si possible.

Et le tout peut être fait sans enfreindre les règlements.

Ne soyez pas fâché contre moi... c’est la réalité.

P.S. : Mon cher collègue Leclerc, tu me dois toujours un petit 2 $. Belle mise en échec « légale » de ma part.