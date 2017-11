Leonard Cohen sur l’inspiration, la mélancolie et sur son appartenance à Montréal

Un an après le décès du grand poète Leonard Cohen, de nombreux artistes sont réunis à Montréal pour le concert hommage Tower of Song. Son fils Adam Cohen a choisi d'organiser cet événement d'envergure dans la métropole québécoise, suivant les dernières volontés de son père. De nos archives, retrouvez Leonard Cohen s'exprimant, en français, sur son attachement à Montréal.

En mai 1985, Leonard Cohen donne un spectacle à Montréal après une absence de 10 ans. La journaliste Isabelle Albert, de l’émission Le Point, le rencontre quelques jours avant. Leonard Cohen confie qu’il est très nerveux de chanter de nouveau dans sa ville natale, car c’est sa famille au sens large qui vient le voir.

« Je considère Montréal comme chez moi », ajoute-t-il, en commentant au passage les transformations du quartier portugais, où il a toujours un appartement.

Alors âgé de 50 ans, Leonard Cohen affirme ne pas du tout avoir peur de vieillir. Il craint cependant la page blanche.

On a toujours l’impression qu’on n’a rien à dire. On prend la guitare et on n’a rien à chanter, mais grâce à Dieu ou quelque chose, ça commence, ça arrive et on recommence.

Leonard Cohen