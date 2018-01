Les Alouettes ajoutent quatre joueurs à leur formation et en retranchent six

Les Alouettes de Montréal ont ajouté quatre joueurs à leur formation lundi et en ont libéré six autres.

Les secondeurs Brandon Calver et Robbie Meade, le demi à l'attaque Josh Robinson, ainsi que le receveur de passes Jack Bramswig s'amènent en renfort.

Pour leur part, les joueurs de ligne offensive Vincent Brown et Jeremy Lewis, le plaqueur Keith Shologan, le centre-arrière Nate O'Halloran, le receveur Alex Carroll et le spécialiste des longues remises Chad Bushley ont été remerciés.

Meade effectue un retour avec les Alouettes après avoir été membre de sa formation d'entraînement la saison dernière. L'ancien quart-arrière de 1,91 m et 111 kg (6 pi 3 po et 245 livres), s'est converti comme secondeur à ses deux dernières saisons au football universitaire.

Calver se joint à la troupe de Mike Sherman après cinq saisons passées avec les Golden Hawks de l'Université Wilfrid-Laurier. Le secondeur de 1,91 m et 100 kg (6 pi 3 po et 220 lb) a été nommé au sein de la deuxième équipe d'étoiles du football universitaire ontarien en 2017.

Robinson, un demi de 1,77 m et 98 kg (5 pi 8 po et 217 livres), a joué trois ans pour l'Université de l'État du Mississippi. Repêché par les Colts d'Indianapolis au 6e tour en 2015, il est rapidement passé aux Lions de Detroit, qui lui ont donné un essai la même année. Après une saison dans l'organisation des Roughriders de la Saskatchewan, il a évolué au sein de la Spring League, une vitrine pour les joueurs de la NFL et de la LCF.

Finalement, Bramswig, 1,98 m et 100 kg (6 pi 5 po et 220 lb), a évolué pour les Eagles de Boston College au sein des unités spéciales pendant une saison après avoir été diplômé de Manhattanville College. Il a aussi évolué au sein de l'Indoor Football League.