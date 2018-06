Les Alouettes mettent sous contrat le joueur de ligne défensive Faith Ekakitie

Les Alouettes de Montréal ont annoncé jeudi s'être entendues avec leur choix de premier tour au repêchage de 2017, Faith Ekakitie, qui a signé un contrat d'un an.

Le joueur de ligne défensive de 1,91 m (6 pi 3 po) et 132 kg (290 lb) a récolté 54 plaqués, dont 10 pour des pertes de terrain, en 34 rencontres avec les Hawkeyes de l’université de l’Iowa.

À sa dernière saison universitaire, Ekakitie a pris part à la 102e édition du prestigieux Rose Bowl, le 1er janvier 2016. Iowa s’était incliné face à l’Université Stanford.

L’Ontarien de 25 ans a réalisé 5 plaqués défensifs en 14 rencontres avec les Blue Bombers de Winnipeg, la saison dernière. Il a été le tout premier choix du repêchage de 2017.

Les Alouettes ont aussi confirmé avoir ajouté le bloqueur Na'ty Rodgers à leur formation. Le joueur 1,96 m (6 pi 5 po) et 137 kg (302 lb) a joué 20 matchs avec les Cougars de l'université de Houston, lors des saisons 2016 et 2017. La saison dernière, Rodgers a aidé Houston a marqué 25 touchés par la course, en plus d'amasser 2002 verges de gains au sol.

Les Alouettes de Montréal entament leur saison 2018, samedi, contre les Lions de la Colombie-Britannique, au BC Place, à Vancouver.