Les Canadiennes continuent d'accumuler les victoires

Les Canadiennes ont signé un cinquième triomphe de suite, samedi, au Complexe sportif Bell de Brossard. Pour ce faire, les Montréalaises ont défait le Thunder de Markham 5-4.

Karell Emard s'est signalée dans la victoire avec une récolte d'un but et trois mentions d'assistance. Même son de cloche du côté d'Ann-Sophie Bettez, qui a fait scintiller la lumière rouge à une occasion en plus d'amasser deux passes.

Ce gain a notamment permis aux Canadiennes de grimper jusqu'au sommet du classement. Elles ont remporté 10 de leurs 12 duels cette saison.

Les deux équipes s'affronteront à nouveau dimanche. Ce duel aura lieu à l'aréna Michel-Normandin.