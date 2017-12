Les commissions scolaires de Montréal réclament un débat de fond sur la gratuité de l'école publique

Dans un geste plutôt rare, les cinq commissions scolaires de l'île de Montréal unissent leurs voix pour exiger du gouvernement du Québec qu'il modifie d'urgence la Loi sur l'instruction publique. En cause : le principe de gratuité qui, selon elles, ne reflète plus la réalité des écoles publiques.

Auparavant, certaines commissions scolaires se permettaient de demander une contribution financière aux parents, mais elles n'osent plus le faire depuis que la Cour supérieure du Québec a autorisé un recours collectif de 300 millions de dollars contre elles.

C'est que la Loi sur l'instruction publique spécifie que les services éducatifs ainsi que les manuels et le matériel didactique doivent être gratuits, à l'exception de certaines catégories de matériel et d'objets qui échappent à ce principe. Or, les nouvelles technologies – tablettes, clés USB – sont maintenant incontournables et les commissions scolaires n'ont pas d'argent pour en acheter.

Bien que la loi ait été modifiée à plusieurs reprises depuis son adoption en 1968, les articles sur la gratuité scolaire n'ont jamais évolué, ce que déplorent les commissions scolaires de la Pointe-de-l'Île, Marguerite-Bourgeoys, English-Montreal, Lester-B.-Pearson et la CSDM.

De plus, celles-ci ont mis un terme aux sorties éducatives pour les mêmes raisons. Fini, donc, les sorties au théâtre. Du moins pour l'instant.

Le président de la commission scolaire Pointe-de-l'Île, Miville Boudreault, souhaiterait que le gouvernement ne laisse pas le système judiciaire prendre des décisions à sa place. Sinon, « c'est un juge qui va décider de ce qui est légal de demander et [de] ce qui est illégal », prévient-il.

Ses homologues et lui réclament un débat de fond et demandent au ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, de clarifier le principe de « gratuité scolaire » en tenant compte des réalités d'aujourd'hui.

« Vous ne pouvez pas rester de côté et ne pas nous dire qu'est-ce qu'on peut charger, qu'est-ce qu'on ne peut pas charger? Est-ce que la population aimerait qu'on étende davantage la gratuité, qu'on la précise, puisque 50 années se sont écoulées depuis qu'on a rédigé ces articles-là de la Loi sur l'instruction publique? », demande M. Boudreault.

Présidente de la commission scolaire English-Montreal, Angela Mancini ajoute que la réalité montréalaise rend la situation encore plus problématique en raison des disparités socioéconomiques majeures de la métropole. « On y retrouve à la fois un taux élevé de pauvreté et des milieux très favorisés, la plus grande proportion de nouveaux arrivants et un nombre élevé d'écoles privées », souligne-t-elle, ajoutant qu'il est temps que tout cela fasse l'objet de discussions.

« Un grand débat de société dans lequel on va être capable d'avoir l'avis non seulement des parents, mais aussi des professeurs et des directeurs d'écoles », suggère Mme Mancini.

Tant et aussi longtemps que la loi ne sera pas clarifiée, les commissions scolaires estiment que les élèvent qui fréquentent l'école publique seront pénalisés par rapport à ceux qui fréquentent l'école privée.

Cette situation, qu'elles qualifient d'« intenable », « compromet l'avenir de l'école publique et l'égalité des chances de réussir pour les élèves », selon elles.

Avec des informations de René Saint-Louis