Les débuts de la télévision de Radio-Canada

Il y a 65 ans, un match de baseball est diffusé pour la première fois à la télévision de Radio-Canada. C'est la première émission présentée sur les ondes de CBFT, la station de Radio-Canada à Montréal. La première historique est donc double et la date du 25 juillet 1952 correspond désormais à l'avènement de la télévision au Canada.

Pour ce premier essai, Radio-Canada retransmet en direct une partie de baseball entre les Royaux de Montréal et les Cubs de Springfield. Dans l'extrait d'archives que nous vous présentons, on voit l’équipe de tournage de Radio-Canada au travail, la foule présente au stade de Lorimier, puis le lancer protocolaire du maire Camilien Houde.

Seuls ceux qui ont la chance de posséder un téléviseur assistent à cette première. Il s’agit effectivement d’une émission expérimentale pour la télévision de Radio-Canada. La programmation régulière n’est prévue que pour septembre 1952.

Le 6 septembre 1952, on inaugure officiellement la télévision au Canada avec l’entrée en ondes de CBFT Montréal. CBLT Toronto suivra le 8 septembre. Montréal compte alors 7500 téléviseurs. Au début, chaque station émet environ 18 heures par semaine. Toronto diffuse en anglais et Montréal, en français et en anglais. Les deux stations touchent 30 % de la population, plus que le nombre de foyers dotés d’un téléviseur.

Rapidement, le hockey fait aussi sa place dans la grille horaire de la télévision de Radio-Canada. Le 11 octobre 1952, c’est le début de La Soirée du hockey avec un match opposant les Canadiens de Montréal et les Red Wings de Détroit. « Jamais nos commanditaires, il me semble, n’auraient pu choisir meilleure partie pour nos débuts à la télévision », s’exclame l’animateur René Lecavalier. Vous entendrez cette déclaration mémorable dans notre montage d’archives réalisé pour le 80e anniversaire de Radio-Canada. À l’origine, seule la troisième période des matchs de hockey est diffusée à la télévision et ce, jusqu’en 1968. On craignait autrement que la télédiffusion des matchs ne vide les gradins!

La Soirée du hockey est très populaire dès sa première saison. L’émission contribuera grandement à mousser les ventes de téléviseurs. À la fin de sa deuxième année, la télévision de Radio-Canada touche plus de 60 % de la population et le nombre de téléviseurs atteint près d’un million.

Suivez-nous sur la page Facebook Les Archives de Radio-Canada