Les Longueuillois invités à limiter leur consommation d’eau

Après Laval, l'agglomération de Longueuil demande à ses citoyens de limiter leur consommation d'eau potable, mais elle n'interdit pas l'arrosage.

La succession de journées de chaleur accablante et le manque d’eau ont mis à rude épreuve les gazons et les plantes. L'usine de filtration de Longueuil, qui dessert aussi Boucherville, Brossard, Saint-Bruno et Saint-Lambert, est sous pression.

Bien qu'il y a eu de la pluie dans les dernières heures, on sait qu'il va y avoir encore plusieurs journées de grande chaleur, alors ce serait vraiment important qu'on puisse réduire la consommation, respecter la réglementation. Louis-Pascal Cyr, porte-parole de la Ville de Longueuil

La consommation d'eau potable a atteint un sommet dimanche, faisant baisser le niveau des réservoirs.

« Habituellement, on remplit nos réservoirs chaque nuit parce que la consommation se fait essentiellement durant la journée. Ce qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi, c'est qu'on n'a pas pu remplir l'ensemble de nos réservoirs », explique Louis-Pascal Cyr.

La situation est pire à Rigaud, plus à l'ouest. La municipalité interdit depuis deux semaines l'arrosage des pelouses, des arbres et des arbustes.

La municipalité puise son eau à même la nappe phréatique qui peine à se recharger.

Rigaud mise sur la sensibilisation

À Rigaud comme à Saint-Bruno, des brigades vertes sensibilisent la population à la réglementation en vigueur.

Dans le fond, quand on voit de l'arrosage mécanique ou de l'arrosage automatique, on intervient directement chez les gens. Marie-Lou Bélair, patrouilleuse à l'environnement, Saint-Bruno-de-Montarville

Aucune amende n'a été remise jusqu'à présent.

D’après le reportage de Marie-Eve Cousineau