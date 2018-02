Les Montréalais consultés sur le contrôle des animaux

La Ville de Montréal lance une consultation publique afin de modifier son Règlement sur le contrôle des animaux.

Les citoyens peuvent répondre à un sondage en ligne ou participer à l'une des huit rencontres qui auront lieu les samedis 24 février et 4 mars dans quatre arrondissements. Des spécialistes sont également consultés.

« Nous voulons connaître [l’opinion des citoyens] sur les différents enjeux liés à la gestion animalière, notamment sur l’encadrement réservé aux chiens dangereux. Notre objectif est d’écouter les citoyens et les experts pour élaborer un règlement qui assurera la sécurité des citoyens tout en encourageant le bien-être des animaux », a indiqué par communiqué Craig Sauvé, conseiller associé aux services aux citoyens et à la mobilité.

Le sondage invite les citoyens à indiquer leurs priorités sur des enjeux comme la réduction de la surpopulation animale, les chats errants, les chiens agressifs et la création d'un éventuel refuge pour animaux.

Craig Sauvé assistera à toutes les réunions prévues avec les citoyens. « Déjà, je suis en rencontre avec plusieurs experts, des gens en comportement, des vétérinaires, des scientifiques, de tout. [...] Mais je veux aussi entendre les citoyens qui ont des idées et des préoccupations », a-t-il dit en entrevue avec Radio-Canada.

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), qui s'était adressée aux tribunaux pour faire invalider le règlement, a réagi favorablement à l'annonce de la consultation.

« On est très content de voir que la Ville, Projet Montréal, va de l'avant avec la révision du règlement concernant les animaux et qu'ils vont consulter non seulement des experts, mais aussi l'opinion des citoyens », dit sa porte-parole, Alana Devine.

De son côté, le chef de l'opposition officielle à la Ville, Lionel Perez, considère qu'il ne s'agit pas d'une véritable consultation publique. Il a déploré sur Twitter qu'il faille s'inscrire pour participer aux rencontres et qu'il ne soit pas possible de déposer un mémoire. Il critique aussi le fait qu'il n'y ait pas de question spécifique sur les pitbulls.

Un règlement qui suscite des débats

En décembre dernier, l’administration Plante a suspendu les éléments du règlement sur le contrôle des animaux qui visaient une race en particulier. Elle a aussi annoncé qu’elle allait revoir l’ensemble du règlement, comme elle l’avait promis en campagne électorale.

Le règlement sur le contrôle des animaux adopté par l’administration Coderre en septembre 2016 a soulevé les passions et a fait l'objet de plusieurs recours devant les tribunaux.

Il interdisait tout nouveau chien de type pitbull sur le territoire montréalais et obligeait les propriétaires qui possédaient déjà ce type d'animal à se plier à une série de mesures de sécurité.

L’administration Plante compte s’inspirer du règlement de la Ville de Calgary, qui a donné de bons résultats. Elle souhaite également identifier les meilleures pratiques en vigueur dans le monde.

La nouvelle réglementation doit être déposée au conseil municipal en mai prochain et adoptée en juin.