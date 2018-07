Les patineurs Julianne Séguin et Charlie Bilodeau mettent fin à leur partenariat

Après avoir obtenu une 9e place aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, les patineurs en couple Julianne Séguin et Charlie Bilodeau ont décidé de mettre fin à leur partenariat.

Séguin et Bilodeau ont fait équipe en novembre 2012 et rapidement gravi les échelons nationaux et internationaux du patinage en couple.

Au début de leur partenariat, les deux athlètes sont devenus médaillés d’argent des Championnats canadiens juniors en 2014, ont remporté la finale du Grand Prix junior ISU en 2014 et ont été médaillés d’argent aux Championnats du monde juniors en 2015.

Le duo a aussi gagné trois médailles aux Championnats canadiens, deux médailles dans la série Challenger de l’ISU, ainsi que trois médailles dans le circuit du Grand Prix ISU de patinage artistique.

Ils ont concouru trois fois aux Championnats du monde ISU de patinage artistique, leur meilleur résultat étant une 8e place en 2015.

En ce moment, Julianne et Charlie n’ont pas annoncé leurs intentions et prendront du temps pour réfléchir à leurs projets d’avenir.

Le 30 juin, ils avaient écrit sur compte Twitter : « Les assignations internationales maintenant dévoilées, nous prendrons part aux grands prix de France et de Finlande ». Ces grands prix auront lieu cet automne.