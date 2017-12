Le Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-Montréal) a remis mardi ses premières attestations « stationnement écoresponsable » – une première au Québec - qui vise à encourager l'aménagement durable et à récompenser les propriétaires de stationnements qui prennent des mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la dépendance à l'automobile.

« Il y au-delà de 5 % de la superficie de l'île qui serait dédiée aux stationnements. C'est une composante très importante de l'île de Montréal, le stationnement, alors tant qu'à en avoir autant sur notre île, eh bien, autant les faire mieux et les faire écoresponsables », fait valoir le directeur adjoint du CRE-Montréal, Félix Gravel.

Cinq stationnements ont répondu aux critères du comité de sélection, composé d'urbanistes, d'ingénieurs et d'architectes-paysagistes.

« Ils intègrent des mesures de verdissement, de récupération des eaux de pluie et d'implantation de mesures de mobilité durable, par exemple de supports à vélo, de parcours piéton bien identifiés, de places réservées de covoiturage, mais aussi l'autopartage, les voitures électriques... », énumère Félix Gravel.

Les lauréats de 2017 sont :

L’arrondissement Saint-Laurent pour la Bibliothèque du Boisé;

Aéroports de Montréal pour le stationnement P-Charlie;

L’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles pour le Centre Communautaire Roussin;

La Corporation d’habitation Jeanne-Mance pour le stationnement 7;

Desjardins pour le stationnement souterrain du Complexe Desjardins.

Pour le CRE-Montréal, cette remise de prix n'est qu'un début. L'objectif est de certifier « écoresponsables » le plus grand nombre possible de stationnements à Montréal et ailleurs.

Le Conseil espère par ailleurs que cette attestation soit ajoutée à la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec, qui doit voir le jour d'ici avril 2018.

