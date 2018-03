Les Redskins se déplacent pour Régis Cibasu et Félix Ménard-Brière

Trois dépisteurs professionnels, dont l'un provient de la NFL, ont épié Régis Cibasu et Félix Ménard-Brière, lundi, dans le cadre du « Pro Day » des Carabins. Les deux joueurs se sont livrés à plusieurs exercices sous l'oeil attentif des représentants des Redskins, des Alouettes et des Roughriders.

Un texte de Félix St-Aubin

Au moins deux autres organisations du circuit Goodell désiraient être présentes au Complexe Catalogna de Lachine selon Sasha Ghavami, l'agent de Cibasu et Ménard-Brière, mais l'ouverture du marché de l'autonomie, prévu mercredi, a contrecarré leurs plans.

« Leurs patrons les a confinés à rester au bureau pour gérer les joueurs autonomes. On s'entend que c'est très intense pendant cette période de l'année. Oui, il y a de l'intérêt des autres équipes, et on demeure en contact avec elles. On essaie de voir si des portes peuvent s'ouvrir. »

« Je suis toujours curieux de connaître l'identité du recruteur que l'équipe a envoyé. Si c'est quelqu'un qui vient tout juste de commencer, [...] je vais l'interpréter d'une certaine façon. Ça fait six ans que [le dépisteur des Redskins] Darryl Franklin est avec l'organisation. [...]C'est sûr que c'est quelqu'un qui est respecté, qui a une voix », a indiqué Danny Maciocia.

Cibasu s'est livré à une multitude de tests hors et sur le terrain, de la pesée à la réception de passes lancées par son ancien quart-arrière Samuel Caron, en passant notamment par les sauts en hauteur et en longueur. Une forte délégation de coéquipiers a débarqué à Lachine afin de l'encourager.

Le receveur, assez satisfait de sa performance, s'est principalement illustré à l'exercice des trois cônes, qui permet entre autres d'évaluer l'agilité, la rapidité et la fluidité des mouvements.

Je suis vraiment content de ce que j'ai donné, j'ai fait le plus que je pouvais, je suis allé à 100%. Je suis très heureux de ma journée. Régis Cibasu, receveur des Carabins de l'Université de Montréal

Son temps de 6 s 92/100 l'aurait placé au 2e rang de tous les ailiers rapprochés invités au « Combine » de la NFL, un événement qui regroupe la crème des espoirs admissibles au repêchage. D'ailleurs, seulement deux joueurs à cette position ont signé un chrono sous les sept secondes (Mike Gesicki - 6,76 s et Jaylen Samuels - 6,93 s).

L'objectif avoué de Cibasu durant cette mise en vitrine était de prouver aux recruteurs qu'il était en mesure d'évoluer à plus d'une position. Certaines formations professionnelles se sont d'ores et déjà renseignées à savoir s'il était prêt à délaisser sa position de receveur éloigné.

« Je voulais montrer ma polyvalence, que je pouvais jouer comme ailier rapproché ou demi inséré. [...] Il fallait que je m'adapte, que je commence à pratiquer un peu plus [à ces deux nouveaux postes]. C'est ce que j'ai fait durant la saison morte, a commenté l'athlète de 24 ans.

« Ce n'est aucunement un gros défi, je pense que je suis quelqu'un qui s'adapte. Si je dois jouer comme ailier rapproché, je vais le faire. Si je dois jouer comme H-back, je vais le faire. Si je dois jouer comme secondeur, je vais y aller. Je suis prêt aux changements. »

Des conditions singulières

Ménard-Brière, quant à lui, n'est pas passé par toute la gamme des tests physiques. Il s'est principalement exercé sur les dégagements et a également effectué plusieurs bottés d'envoi.

Quelques complications sont survenues en raison du dôme dans lequel se sont tenus ses exercices. La hauteur du plafond n'était pas assez élevée, ce qui a eu pour résultat de complexifier quelque peu la tâche du joueur invité au minicamp des Giants de New York en 2017.

« C'est sûr que je n'ai pas pu montrer tout l'étendu de ce que je pouvais faire avec mes bottés, mais [Darryl Franklin] a voulu voir autre chose, soit ma technique et comment je réagissais, je me présentais », a avoué Ménard-Brière.

Ghavami est pour sa part persuadé que cet embêtement peut se transformer en un avantage pour son protégé.

« Le fait que le ballon touche toujours au dôme, ça démontre que sa jambe est puissante. Au bout du compte, un botteur se fait évaluer selon son film. [...] L'objectif n'était pas que Félix se fasse découvrir ici, ça fait cinq ans qu'il est à l'Université de Montréal. »