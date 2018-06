Les travaux du service rapide par bus Pie-IX vont commencer cet automne

Réclamé depuis 12 ans, le projet de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, à Montréal, verra finalement le jour.

Les travaux en vue de sa réalisation commenceront en septembre ou en octobre prochain, a annoncé vendredi le ministre des Transports du Québec, André Fortin.

Le chantier, qui doit se terminer en 2022, s’intégrera aux travaux de réfection des infrastructures municipales et de réaménagement du boulevard prévus par la Ville de Montréal.

Le coût du projet est estimé à 394 millions de dollars, soit 364 millions pour l’infrastructure et 29,6 millions pour l’acquisition de 28 autobus, le tout financé par le gouvernement du Québec.

Les appels d’offres seront lancés dès lundi.

17 stations sur 11 kilomètres

À terme, des voies réservées à la circulation des autobus s’étendront sur 11 kilomètres entre la station de métro Pie-IX et le boulevard Saint-Martin, à Laval, où les usagers auront accès à un stationnement incitatif de 750 places.

Le tracé comportera 15 stations à Montréal et 2 à Laval, comme l’indique la carte ci-dessous, produite par la Société de transport de Montréal. Il sera interconnecté avec le métro (ligne verte et ligne bleue) et avec la ligne de train de banlieue de Mascouche.

« En période de pointe, à certains endroits, il y aura des autobus aux minutes sur l’axe Pie-IX », a indiqué M. Fortin en conférence de presse.

De plus, le passage du SRB sera priorisé aux feux de circulation, ce qui réduira la durée des trajets.

Les projections indiquent que 70 000 personnes devraient utiliser ce service.

Comités de bon voisinage

Interrogé sur l’impact des travaux sur les résidants et les commerçants du boulevard Pie-IX, Éric Alan Caldwell, responsable du transport au comité exécutif de la Ville, a répondu que des comités de bon voisinage seraient mis sur pied pour que l’impact des travaux sur les riverains soit considéré.

« Les commerçants sont déjà en dialogue avec les bureaux du SRB pour assurer l’accès à leurs commerces et leur approvisionnement », a-t-il indiqué.

Réaménagement du pont Pie-IX

Le ministre Fortin a aussi annoncé la réfection du pont Pie-IX, qui relie Montréal et Laval. Le chantier devrait commencer d’ici un an et se terminer en même temps que les travaux du SRB.

Il s’agit d’un projet de plus de 100 millions de dollars, dont le coût exact n’est pas encore déterminé.