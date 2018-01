Lewis Irving frôle le podium à Lake Placid, Rochon 9e

Lewis Irving, de Québec, a conclu l'épreuve de la Coupe du monde de sauts acrobatiques qui s'est déroulée à Lake Placid, samedi, au pied du podium. Il a obtenu un total de 99,09 points lors de la super finale, qui établit les six premières positions.

C’est le meilleur résultat d'Irving, cette saison, depuis sa 3e place à la Coupe du monde de Secret Garden, en Chine, en décembre dernier.

Toujours incertain de sa qualification pour les Jeux olympiques de Pyeongchang, le Québécois Olivier Rochon s'est de son côté emparé du 9e rang.

Après être monté sur la 3e marche du podium la veille, une première pour lui cette saison, Rochon, de Gatineau, a reçu une note de 102,66 pour terminer au troisième échelon de la première finale.

Le Russe Maxim Burov (128,51) a décroché la médaille d'or, devant le Biélorusse Anton Kushnir (126,50) et le Japonais Naoya Tabara (119,46).

Félix Cormier-Boucher, de Saint-Mathias-sur-Richelieu, n'a pu faire mieux que le 36e échelon.

Rochon et Irving ont tous deux amélioré leur rang au classement général de la discipline. Rochon est passé de la 10e à la 8e place tandis qu'Irving s’est hissé parmi les 10 premiers. Il occupe maintenant le 9e rang.

Rochon, qui espère participer aux Jeux olympiques pour une première fois en carrière, pourrait obtenir son billet pour Pyeongchang malgré un début de saison difficile.

L'Association canadienne de ski acrobatique doit dévoiler la composition de son équipe olympique lundi, à Montréal.

Chez les dames, Catrine Lavallée, de Montréal, a terminé en 12e position.

La Chinoise Xu Mengtao, seule skieuse à dépasser la marque des 100 points, a raflé l'or. Mengtao a récolté 112,99 points, 19 de plus que le duo australien composé de Lydia Lassila et Laura Peel, qui ont respectivement pris les 2e et 3e places. Lassila et Peel ont toutes les deux reçu une note de 93,76.