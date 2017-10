Lindgren, Martinsen et Froese retranchés, Hudon gagne son pari

Le Canadien de Montréal a renvoyé le gardien Charlie Lindgren au Rocket de Laval, lundi, et a soumis Andreas Martinsen et Byron Froese au ballottage.

Le Tricolore compte maintenant 24 joueurs dans ses rangs et doit encore réduire le nombre à 23 d'ici mardi 17 h.

C'est donc dire que Charles Hudon et Jacob De La Rose ont remporté leur pari et amorceront la saison avec le grand club parmi un groupe de 13 attaquants.

L'état-major du CH n'a plus qu'un seul choix à faire, en défense, pour compléter le portrait.

Mark Streit, Brandon Davidson, Joe Morrow et Victor Mete se battent pour les trois derniers postes disponibles à l'arrière. L'un d'entre eux repartira avec son petit bonheur, dans la Ligue américaine ou encore dans le junior dans le cas de Mete, d'ici 24 heures.

Pour sa part, David Schlemko, toujours blessé, pourrait retrouver ses coéquipiers à l'entraînement mardi, selon ce qu'a laissé entendre Claude Julien après le dernier match préparatoire contre les Sénateurs.

Pas de surprise

Le renvoi de Lindgren à Laval était à prévoir. Le gardien a montré encore une fois tout son savoir-faire pendant le camp d'entraînement, ses prestations dépassant largement celles d'Al Montoya à qui le poste d'auxiliaire à Carey Price était toutefois quasiment assuré.

« Je n’ai aucun doute qu’il va jouer dans cette ligue, il est bon à ce point. La question est de savoir quand », avait lancé Julien après la victoire du Canadien contre les Panthers dans laquelle l'Américain de 23 ans s'était illustré.

Lindgren a été d'office devant le filet du Tricolore pendant 90 minutes lors du calendrier préparatoire. Il a signé une victoire, subi un revers et maintenu une moyenne de but accordé de 1,33 et un taux d'efficacité de ,941. Le portier ira se tailler la part du lion devant le filet du Rocket.

L'envoi de Martinsen au ballottage représente le dernier coup de balai des acquisitions de Marc Bergevin à la date limite des échanges l'an dernier [Jordie Benn et Brandon Davidson ont été obtenus dans les jours précédents, NDLR].

Dwight King évolue aujourd'hui avec l'Avtomobilist d'Iekaterinbourg dans la KHL, tandis que Steve Ott commence une carrière d'entraîneur comme adjoint à Mike Yeo avec les Blues de St. Louis.

Le CH avait donné Sven Andrighetto ainsi que des choix de quatrième et de sixième tours pour les obtenir.