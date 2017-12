Lorsque Carey Price redevient intimidant

Le langage corporel des Blue Jackets parlait avec éloquence : les yeux au ciel de Boone Jenner après un vol, le regard dépité de Pierre-Luc Dubois, un tir dans la bande par dépit de Josh Anderson après un arrêt de jeu. En l'espace de deux matchs, Carey Price est passé de proie à prédateur.

Un texte d’Alexandre Gascon

Le gardien du Tricolore n’est pas le seul à avoir écrit l’histoire de cette victoire de 3-1 contre Columbus, mais il signe certainement plusieurs chapitres.

Dès la première punition du match à Phillip Danault, Price a suivi des yeux un tir de la pointe qui, après avoir dévié en hauteur, est retombé à l’embouchure du filet. Il a étendu la jambière pour repousser coup sur coup les assauts d’Anderson et de Nick Foligno.

Inspiré par les prouesses du gardien, le CH a dirigé le reste du premier engagement. Rebelote au début du deuxième vingt. Malencontreusement, Jordie Benn bloque un tir qui aboutit sur la lame du bâton du capitaine Foligno qui s’y prend à deux reprises dans l’enclave, sans succès.

Et le portier d’Anahim Lake a récidivé pendant les 40 dernières minutes surtout contrôlées par Columbus. Encore. Et encore. 37 arrêts sur 38 lancers au bout du compte.

Les sourires étaient larges dans le vestiaire parce que les joueurs connaissent les possibilités lorsque le vrai meneur d’hommes de cette équipe affiche cette forme.

« On a dit la même chose après le dernier match », a commencé Brendan Gallagher. Et pour cause.

« Il est tellement calme. Il ne panique pas. [Les Blue Jackets] ont tout essayé, en lançant beaucoup, en fonçant au filet. Ils ont pas mal de gros attaquants qui ont essayé de lui voiler la vue (…) Quand tu joues devant un gardien qui, même quand il est sous pression a l’air tellement décontracté, ça devient difficile pour l’autre équipe d’aller chercher son erre d’aller parce que tu as l’impression que tu ne le déranges pas », a expliqué Gallagher.

L’équipe de l’heure dans la LNH, Columbus venait de remporter six matchs d’affilée, avait effectivement l’air à court de solutions.

Mine de rien, en l’espace de deux petites rencontres et malgré un bien mauvais début de saison, Price a amélioré son médiocre taux d’efficacité de ,877, avant sa blessure, à près de ,900 (,898), le niveau de la décence disons.

Il a plusieurs arrêts à des moments-clés et c’est ce que les gardiens au sommet de leur art font quand ils sont en confiance. Il a été incroyable ces deux derniers matchs. Il nous a donné une chance de gagner. Claude Julien

L’entraîneur n’a pas hésité à encenser son gardien, mais il en avait beaucoup à dire sur ses autres vétérans. Et pour cause.

Qui est le vrai Jeff Petry?

La question se pose. Celui qu’on voit à l’œuvre depuis trois matchs est franchement impressionnant, à des lieues en tout cas du défenseur désorienté, souvent débordé ou mal positionné dans son territoire qui n’arrivait plus à relancer l’attaque avec brio.

Petry s’est taillé la part du lion à l’arrière avec un temps de jeu de 29 min 5 s. Il a cadré un tir, en a tenté deux autres, il a obtenu une passe sur le but gagnant de Jonathan Drouin en avantage numérique, il a frappé avec constance (4 mises en échec) et a bloqué trois lancers, dont deux sur la même séquence lorsque le Canadien évoluait à court d’un homme et que les Blue Jackets étourdissaient le quatuor montréalais.

Ce qui ne paraît pas sur la feuille de statistiques est tout aussi impressionnant. Il a transporté la rondelle en zone neutre, l’a distribuée adéquatement et sortait de sa zone rapidement.

Bref, en l’absence de Shea Weber qui a raté quatre matchs consécutifs, l’Américain de 29 ans embrasse son rôle de premier défenseur avec enthousiasme.

« Depuis le match à Nashville, où j’ai trouvé qu’il était vraiment bon, il continue de la même façon. Ça fait trois matchs d’affilée qu’on voit du grand Jeff Petry. Ça arrive à un bon moment, c’est sûr », a lancé l’entraîneur-chef.

« Il faut qu’un joueur prenne son envol, il a eu un début de saison difficile et la confiance ça ne revient pas tout de suite, il semble l’avoir retrouvée. Ça fait trois matchs d’affilée qu’on le voit. Toutes les affaires dont on a parlé n’arrivaient pas tout de suite. Mais là, il joue du grand hockey », a répété Julien.

Ce petit côté Docteur Jekyll et M. Hyde de Petry intrigue. Mais s’il parvient à maintenir ce niveau de performance, une fois Weber de retour, la défense tricolore aura bien meilleure mine.

« Cette séquence de trois, quatre matchs a beaucoup aidé notre confiance et en tant que duo, avec Alzner, on a augmenté notre niveau de jeu et on joue bien », s’est contenté de dire Petry.

Depuis Nashville, en fait, comme l’a dit Julien. Peut-être même depuis Dallas.

Un voyage perdant pour une formule gagnante

Ironiquement, bien que battu 3-1 au Texas, et 3-2 le lendemain à Nashville en tirs de barrage, il semble s’être passé quelque chose avec l’équipe pendant ce voyage.

« Même à Dallas, même si on a perdu, nous sentions que ça s’en venait », a spécifié Julien.

Le Canadien avait tenu la dragée haute aux Stars, une dangereuse formation à l’attaque pendant 59 minutes. Soixante secondes au cours desquelles le CH a accordé deux buts, pour une neuvième fois durant la saison d’ailleurs, l’a coulé.

Le lendemain, il s’est remis sur les rails contre une des meilleures équipes de la ligue, les Predators, qui n’ont pu que triompher au fameux « concours d’habiletés » tel que l’avait décrit Max Pacioretty.

« On en a parlé, on voulait réduire les buts qu’on accordait, ça te permet d’être dans le match jusqu’à la fin. Quand tu donnes deux ou trois buts et que tu dois lutter pour revenir dans le match, ce n’est pas la même chose. Présentement, on est plus conscients que c’est important de bien jouer défensivement pour rester dans le match, mais aussi ça nous donne une chance de jouer avec la rondelle et les gars commencent à s’inspirer de ça. C’est une grosse semaine pour nous et c’est un bon départ. On doit continuer comme ça. »

Le Canadien aura une sérieuse chance de se replacer dans la course dans la Division atlantique dans les prochains jours avec un match contre Ottawa et deux contre Détroit d’ici samedi.

En rafale

Tomas Plekanec a été l’attaquant le plus utilisé des deux équipes avec un total de 22:11. Il a joué six minutes en désavantage numérique, aucune sur le jeu de puissance. À 35 ans, son rôle a changé. Mais il demeure une valeur sûre aux yeux de son entraîneur. « À certains moments dans sa carrière il était encore plus dangereux en attaque. Il marquait de gros buts. Il n’a pas l’air d’un joueur dans la trentaine, il joue comme un jeune homme. On espère que ça continue. Il a toujours été un joueur responsable et intelligent pendant sa carrière. Rien de ça ne me surprend. »

Le Québécois de 19 ans Pierre-Luc Dubois a connu une excellente rencontre pour son deuxième arrêt à vie au Centre Bell contre le Canadien (il y a joué lors du Championnat mondial junior l’an dernier). Dubois a marqué le seul but de son équipe, il a tenté six tirs, distribué 9 mises en échec et a gagné 54 % de ses mises au jeu. John Tortorella l’a même envoyé en compagnie de son meilleur artilleur en fin de match, Artemi Panarin.

Brendan Gallagher a mis 25 matchs à accomplir ce qui lui avait pris 64 rencontres en 2016-2017 : marquer 10 buts. Son filet contre Columbus, le premier de la rencontre, a véritablement permis au Canadien de prendre son envol dans le match.