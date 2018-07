Madison Keys fauchée par la 120e joueuse mondiale à Wimbledon

Finaliste à Flushing Meadows et parti intégrante du récent carré d'as à Roland-Garros, l'Américaine Madison Keys n'a pas franchi le 3e tour à Wimbledon.

Keys (no 10) s'est avoué vaincue, vendredi, face à la Russe et 120e raquette mondiale, Evgeniya Rodina, en trois manches de 7-5, 5-7 et 6-4.

Dans un duel à qui-perd-gagne, le résultat final s'est joué à peu de choses avec sept bris en faveur de Rodina contre six du côté de Keys. L'Américaine n'a également inscrit que que quatre points de moins (108-112) en cours de match.

Avec cette autre élimination de l'une des favorites, il ne reste plus que trois des dix premières têtes de série en lice: la no mondiale, la Roumaine Simona Halep, la Tchèque Karolina Pliskova (no 8) et l'Américaine Venus Williams (no 9), finaliste sortante. Elles tenteront de se frayer un chemin vers les huitièmes de finale.

À ce stade de la compétition, Rodina, 29 ans, affrontera, lundi, l'ancienne no 1 mondiale Serena Williams, 181e à la WTA, ou la Française Kristina Mladenovic.

D'autres détails suivront.

Autres résultats dames (3e tour):