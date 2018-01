Malgré la défaite, Régis Cibasu est satisfait de sa performance au Shrine Game

Le receveur de passes des Carabins de l'Université de Montréal Régis Cibasu et ses coéquipiers de l'équipe de l'Est se sont inclinés 14-10 devant leurs rivaux de l'Ouest au terme de la 93e Classique East-West Shrine Game, samedi, en Floride.

Même s’il a été blanchi de la feuille de pointage, Cibasu s’est toutefois distingué avec sa contribution comme bloqueur ainsi que sur les unités spéciales. Il demeure satisfait de sa performance à ce prestigieux match des étoiles du football universitaire américain.

« Je suis vraiment content, même si on a perdu, a déclaré Cibasu après la rencontre. Ils voulaient vraiment me voir comme ailier rapproché, alors même si j’ai joué comme receveur éloigné, ils voulaient voir comment je m’en tirais pour bloquer. J’espère que j’ai démontré ce que je pouvais faire, et que ça a attiré l’attention de quelques dépisteurs. »

Le colosse de 6 pi 3 po et 230 lb anciennement des Lynx du Collège Édouard-Montpetit a également eu la chance de démontrer sa polyvalence sur les unités spéciales. Il a notamment œuvré sur les bottés de dégagement et les bottés d’envoi. Cibasu a d’ailleurs eu une aide sur un plaqué lors d’un dégagement.

Galvanisé par une semaine d’entraînement devant des dépisteurs de la Ligue nationale de football (NFL) et de la Ligue canadienne de football (LCF), il a offert une bonne performance dans l’ombre sur cette grande scène. Cibasu a maximisé son temps sur la surface synthétique du domicile des Rays de Tampa Bay, lui qui prenait part à une rotation au poste de receveurs.

« C’était une belle expérience, a souligné le joueur d’origine congolaise. Honnêtement, je suis vraiment reconnaissant d’avoir pu être ici avec tous ces gars-là. C’était vraiment formidable. »

Un touché de l’Ouest à 83 secondes du dernier sifflet a scellé l’issu du match. L’Est avait pourtant repris les devants à la fin du troisième quart sur une passe de touché de quatre verges.

Cibasu s’envolera vers Montréal dimanche. Il prendra quelques jours de congé, avant de reprendre sa préparation en vue de la prochaine saison.