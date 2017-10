Maxime Lagacé, nomade du hockey

Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Des blessures aux gardiens de but réguliers des Golden Knights de Vegas (6-1-0), Marc-André Fleury et Malcolm Subban, ont ouvert la porte à Maxime Lagacé, rappelé en renfort des rangs mineurs.

Un texte de Félix St-Aubin

Le parcours atypique qui a mené le portier québécois aux portes de la LNH s'est avéré rude et éreintant.

Lagacé a posé ses valises dans trois provinces, soit l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Québec, et quatre villes distinctes durant son stage de quatre ans dans la LHJMQ, qui a pris fin en 2014.

Il a depuis enfilé l'uniforme de cinq formations différentes, déménageant du Texas en Illinois, en passant par le Missouri, la Californie et l'Idaho, avant de débarquer à Vegas, au Nevada. L'homme masqué de 24 ans a d'ailleurs fait la navette entre l'ECHL et la LAH pendant ses deux premières campagnes chez les professionnels.

Je suis pas mal excité. Ç'a été un chemin qui a été quand même long pour me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. Je suis prêt et je me sens fébrile pour un départ, si jamais ça se produit. Maxime Lagacé, gardien de but des Golden Knights de Vegas

Le grand voyageur défendra les couleurs des Golden Knights mardi soir à l'occasion d'un affrontement contre les toujours redoutables Blackhawks de Chicago (5-2-2). Il s'agira dans son cas d'un troisième match dans le circuit Bettman, sans toutefois avoir été envoyé dans la mêlée, Gerard Gallant lui préférant Subban.

Comme il l'a mentionné, l'identité du gardien qui aura la tâche d'affronter les tirs des Patrick Kane, Jonathan Toews et autres Brandon Saad n'a pas encore été dévoilée par l'entraîneur-chef.

Si Lagacé n'amorce pas la rencontre, ce sera le Suédois Oscar Dansk qui aura droit à une deuxième audition devant un filet de la LNH. Celui-ci a accordé 1 but et stoppé 11 rondelles en 13 min 46 s de jeu en remplacement de Subban, touché au bas du corps, samedi contre les Blues de St. Louis.

Un marché de hockey

Il s'agit d'un second rappel en quelques jours pour le Longueuillois, qui avait reçu un premier coup de fil de la part de la direction des Golden Knights le 15 octobre.

« Ç'a été une semaine remplie d'émotions. J'ai été rappelé la semaine passée pendant que Fleury était blessé, puis on a voulu que je joue en fin de semaine pour le club-école, donc on m'a renvoyé [avec les Wolves de Chicago]. Je savais que j'allais revenir [à Vegas], a expliqué Lagacé.

J'ai visionné la fin du match [mettant aux prises les Golden Knights aux Blues] et j'ai vu Subban qui est lui aussi tombé [au combat]. Quand j'ai vu ça, c'était très, très... Les émotions sont difficiles à décrire, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. C'est une chance pour moi de démontrer ce que je vaux et de réaliser un rêve. Maxime Lagacé, gardien de but des Golden Knights de Vegas

Jusqu'ici, Lagacé n'a goûté que du bout des lèvres à cette fièvre du hockey qui a récemment déferlé sur Vegas. Cela ne l'empêche cependant pas de vanter les mérites de la 31e organisation à avoir intégré la LNH et, principalement, des amateurs qui alimentent cette effervescence.

« J'ai tellement été surpris par le support et par le fait que l'aréna était plein à craquer [durant les deux matchs où j'étais sur le banc]. J'ai été agréablement surpris, je pense que c'est un très, très bon marché. C'est vraiment surprenant », a remarqué celui qui n'a jamais été sélectionné au repêchage de la LNH.

Honnête, Lagacé a avoué que ses attentes ont été surpassées en ce sens. Le principal intéressé est d'avis que cette fébrilité n'est pas sur le point de s'estomper.

« Au début, j'ai eu des doutes comme probablement tout le monde. On se demandait quel type de marché ce serait et à quel point les fans encourageraient l'équipe. Quand j'ai vu le nombre de personnes qui se retrouvaient dans les gradins et l'ambiance dans l'aréna, mes doutes se sont dissipés. »