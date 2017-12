Montréal aspire à devenir une métropole en santé reconnue

L'organisme Montréal, métropole en santé financera 30 projets communautaires visant à promouvoir les saines habitudes de vie des citoyens. Il y consacrera 2,5 millions de dollars en deux ans.

Un adulte montréalais sur deux présente un surplus de poids, et plus de la moitié des adultes consomment peu de fruits et de légumes, selon la Direction de la santé publique de Montréal.

Les projets financés par Montréal, métropole en santé, organisme coprésidé par la Ville de Montréal et la Direction régionale de la santé publique, couvrent plusieurs aspects qui contribuent à améliorer la santé de la population, notamment la sécurité alimentaire pour tous, l’approvisionnement alimentaire local et abordable, les déplacements actifs à pied et à vélo, ou encore l’aménagement innovateur des parcs publics.

« On a des projets comme les marchés solidaires aux abords des métros, on a des projets au niveau de l’agriculture urbaine pour faciliter l’accès foncier pour le développement des terres agricoles, entre autres dans l’ouest, on a des projets davantage liés au développement du plein air urbain, on a évidemment des projets qui touchent aussi tout ce qui est la promotion de l’activité physique en service de garde, donc tout ce qui est CPE, mais aussi en service de garde dans les écoles », explique la Dre Mylène Drouin, de la Direction de la santé publique de Montréal.

Montréal entend être la première métropole francophone dans le monde à se doter, en 2018, d’un conseil de la politique alimentaire, à l’instar d’autres grandes villes comme Vancouver, Toronto, Boston et Philadelphie.