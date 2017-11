Montréal et Radio-Canada célèbrent Leonard Cohen en novembre

Un an après la disparition de la légende, la voix caverneuse, le regard sensible et les mélodies dépouillées de Leonard Cohen vont résonner à nouveau. Pendant que se prépare un grand concert au Centre Bell, que le Musée d'art contemporain offre une grande exposition et des activités satellites dans le Vieux-Montréal, Radio-Canada propose une programmation spéciale sur toutes ses plateformes.

Des concerts

Organisé par la famille Cohen, le concert commémoratif Tower of Songs réunira au Centre Bell le 6 novembre des artistes francophones et anglophones, québécois et américains, autour des chansons de l’artiste chéri. De grands noms de la musique pop internationale seront de la partie, comme Lana Del Rey, The Lumineers, Feist, k.d. lang, Courtney Love et Damien Rice, ainsi que des joyaux de la scène locale comme Cœur de pirate et Patrick Watson.

Mon père avait fait le souhait qu’un tel événement public après sa mort se déroule à Montréal. Nous obéissons à ses désirs en produisant ce grand concert. Adam Cohen, qui se produira aussi sur la scène du Centre Bell le 6 novembre

Cet incontournable concert sera diffusé en première mondiale le lendemain, soit le mardi 7 novembre à 20 h sur ICI Musique, ICIMusique.ca, CBC Radio Two et CBCMusic.ca.

Tous les profits seront versés au Conseil des arts du Canada, au Conseil des arts et des lettres du Québec et au Conseil des arts de Montréal.

Les Ballets jazz de Montréal seront aussi de ce concert. Notons par ailleurs que la compagnie présentera du 5 au 9 décembre le spectacle Dance Me, un tissage de chorégraphies créées en hommage à la musique de Leonard Cohen.

Ceux qui voudraient plonger plus profondément dans l’œuvre pourront aussi assister aux cinq concerts produits par le festival POP Montréal dans la salle intime du Gesù, autour de cinq albums emblématiques de Cohen. Les 30 novembre et 1er décembre, les groupes Little Scream et Thus Owls réinterprètent l’album I’m Your Man (Martha Wainwright les accompagnera le 30 novembre). Le 14 décembre, l’album New Skin for the Old Ceremony sera revisité par Pierre Kwenders et Katie Moore. Le 18 janvier, Marie-Pierre Arthur et Laura Sauvage se consacrent aux chansons de l’album Songs from a Room. Plus tard, l’album The Future sera relu par Dear Criminals et Un Blonde (15 février) et l’album Songs of Leonard Cohen par Cœur de pirate et Ariane Moffat (28 mars).

Une expo éclatée pour raconter toutes les facettes de l’artiste

Qu’un musée d’art contemporain consacre une grande exposition à l’œuvre d’un musicien est certes une rareté. C’est néanmoins ce que n’hésite pas à faire le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC), à l’intérieur et hors de ses murs, à partir du 9 novembre, avec une exposition baptisée Une brèche en toute chose / A Crack in Everything, présentée par CBC / Radio-Canada.

Multidisciplinaire, l’exposition d'abord imaginée par le directeur général John Zepetelli combine arts visuels, réalité virtuelle, installations, performances, musique et écriture, dans une série d’œuvres inédites commandées par le MAC à des artistes locaux et internationaux qui réinterpréteront la riche œuvre et la singulière pensée de ce Montréalais d’exception.

Parmi les œuvres à surveiller, notons celles qui feront entendre la voix brumeuse de Leonard Cohen, en différentes variations. L’artiste multimédia Kota Ezawai fera par exemple entendre les propos inspirants du chanteur en s’inspirant d’un long métrage de 1965, Ladies and Gentlemen… Mr. Leonard Cohen. Les réputés artistes canadiens Janet Cardiff et Georges Bures Miller, quant à eux, inviteront le public à pianoter sur un orgue Wurlitzer dont chaque touche fera résonner la voix du mythique chanteur, récitant des poèmes du Book of Longing (Le livre constant du désir).

Pour faire écho à la pensée et à la spiritualité de Cohen, mais aussi aux zones d’ombres de sa psyché qui basculait souvent dans la dépression et la mélancolie, le scénariste et compositeur de musique Ari Folman a créé une « zone de dépression multimédia et sensorielle » où l’on « peut entrer dans les profondeurs de l’espace émotionnel de Leonard Cohen et se retrouver confronté aux ténèbres, à la désolation et aux démons de la dépression ».

Ce ne sont là que quelques exemples parmi d’autres.

Cohen dans le Vieux-Port

Dans le cadre de l’exposition, le MAC illuminera le Silo no 5 d’une œuvre de l’artiste américaine Jenny Holzer, une artiste conceptuelle américaine qui travaille en projection sur les édifices et les paysages depuis le début des années 1990, créant des installations à grande échelle cherchant à illuminer et à révéler. For Leonard Cohen (Pour Leonard Cohen) est une série de gigantesques projections silencieuses sur l’une des structures les plus emblématiques de Montréal.

L’installation présente des phrases tirées des poèmes et des chansons de Cohen, projetées en français et en anglais. Cette oeuvre unique et éphémère sera visible à partir du 7 novembre, date du premier anniversaire du décès de l’artiste, et ce jusqu’au 11 novembre. Pour cinq soirs seulement.

Au Quai de l’Horloge, l’œuvre multimédia Cité-Mémoire est toujours à l’affiche et met Leonard Cohen à l’honneur dans un tableau intitulé Suzanne, qui narre la rencontre entre un homme et une femme au son de la célèbre chanson de Cohen.

L’univers Cohen dévoilé dans un tout nouveau documentaire à Radio-Canada

Dans le cadre de son partenariat avec le MAC, CBC/Radio-Canada diffusera un documentaire explorant l’influence de Cohen sur toute une génération d’artistes. Intitulé Leonard Cohen : une brèche en toute chose et réalisé par Kaveh Nabatian, le documentaire met en lumière les artistes locaux et internationaux ainsi que les oeuvres consacrées à l’imaginaire et à l’héritage de l’artiste montréalais que l’on retrouve dans l’exposition du Musée d’art contemporain de Montréal.

Il sera diffusé sur ICI ARTV le 13 novembre à 21 h et sur ICI Radio-Canada Télé le 12 décembre à 21 h et sera disponible en rattrapage pendant un an sur ICI TOU.TV. Enfin, il sera diffusé sur CBC Documentary channel le 3 décembre à 21 h et sur CBC Montreal le 27 décembre à 19 h.

Une série de courtes capsules vidéo, réalisées elles aussi par Kaveh Nabatian viendra compléter le documentaire et sera disponible sur CBC Arts et les plateformes numériques de Radio-Canada. Rappelons par ailleurs que CBC/Radio-Canada a mis ses archives portant sur Leonard Cohen à la disposition des artistes qui participent à cette grande exposition multidisciplinaire où se mélangent arts visuels, réalité virtuelle, installations, performances et musique.

Une application mobile afin de plonger dans l’univers montréalais de l’artiste

Les amateurs du grand Cohen pourront littéralement plonger dans son univers grâce à Detour, une application numérique disponible à Radio-Canada.ca/cohen et CBC.ca/cohen dès le 9 novembre et proposant une promenade audio dans le Montréal qui a inspiré le romancier, poète et musicien. Narrée par l’auteure-compositrice-interprète Martha Wainwright, la promenade mènera les curieux des cafés des années 1950 où Cohen a écrit ses premiers poèmes jusqu’au parc du Portugal, devant sa résidence.

À la radio

Du côté de Radio-Canada, ICI Musique proposera une webradio consacrée entièrement à Cohen tout en offrant une programmation spéciale pour souligner l’influence de l’auteur-compositeur-interprète sur toute une génération de musiciens. Tous les contenus se retrouveront au ICIMusique.ca/leonardcohen.

ICI Radio-Canada Première présentera quant à elle une édition spéciale de l’émission On dira ce qu’on voudra, animée par Rebecca Makonnen et entièrement consacrée à l’artiste le 7 novembre à 20 h 30. Dans sa vie comme dans son oeuvre, Leonard Cohen était un grand voyageur. Rebecca Makonnen et ses collaborateurs explorent ce fil conducteur en quittant leur studio pour aller à la rencontre des musiciens Adam Cohen et Martha Wainwright, de l’artiste visuel Armand Vaillancourt et de la chercheure et auteure Chantal Ringuet aux quatre coins de Montréal.

ICI Radio-Canada Première proposera aussi une liste d’écoute signée Première PLUS riche en archives et entrevues disponible au Radio-Canada.ca/premiereplus.

Les chaînes radio de CBC proposeront une programmation spéciale entourant l’oeuvre monumentale de Leonard Cohen. En prélude au concert présenté à Montréal, l’émission Radio Two Morning animée par Raina Douris s’intéressera plus particulièrement aux pièces incontournables du barde du Mile-End le 3 novembre à 8 h 30. En soirée, Radio Two Drive diffusera une émission spéciale à 18 h mettant en lumière les chansons du premier album de Cohen, Songs of Leonard Cohen, paru en 1967. Enfin, sur Radio One le dimanche 12 novembre à 15 h, l’émission Writers and Company animée par Eleanor Wachtel recevra Sylvie Simmons, la biographe de Cohen et auteure du livre I’m Your Man : la vie de Leonard Cohen, dans le cadre d’une édition spéciale explorant les différentes facettes de l’homme et de l’artiste hors-normes. L’émission sera enregistrée devant public au Musée d’art contemporain de Montréal le 6 novembre prochain à 13 h.

À la télé

À la télé, ICI RDI diffusera dans le cadre des Grands reportages le 6 novembre à 20 h Mesdames et messieurs, M. Leonard Cohen, un documentaire réalisé en 1965 qui dresse un portrait non conventionnel en noir et blanc du poète, où on le voit âgé de 30 ans et déambulant dans les rues de Montréal.

Par ailleurs, dans le cadre de sa case Artistes en vedette, ICI ARTV proposera le lundi 13 novembre dès 21 h, une soirée hommage en présentant tout d’abord le documentaire Leonard Cohen : une brèche en toute chose, puis à 22 h, Leonard Cohen en concert à Londres, puis à 23 h 30, la rediffusion du documentaire Mesdames et messieurs, M. Leonard Cohen.

Sur le web

CBC Arts et l’émission CBC Arts : Exhibitionists fera un tour d’horizon des archives, des entrevues et des prestations qu’on retrouvera dans l’exposition Leonard Cohen : une brèche en toute chose au Musée d’art contemporain de Montréal. Sur la page d’accueil et dans les réseaux sociaux de CBC Music, on pourra consulter différents contenus ainsi que des archives entourant l’artiste.

Enfin, tout au long du mois de novembre, CBC Montreal présentera des contenus en ligne, dont un aperçu inédit de l’exposition Leonard Cohen : une brèche en toute chose au Musée d’art contemporain de Montréal, des entrevues avec des artistes, des séances Facebook live, un blogue en direct, un jeu-questionnaire sur Cohen, ainsi qu’un reportage sur l’impact significatif de ce grand artiste sur la ville de Montréal.