Niemi veillait au grain durant la tempête

Les premières minutes laissaient présager une domination nette des Ducks d'Anaheim (25-18-10). Un quatrième revers d'affilée se dessinait à l'horizon. Antti Niemi et les joueurs de soutien du Canadien de Montréal (21-25-6) ont toutefois modifié le cours de l'histoire.

Un texte de Félix St-Aubin

Les visiteurs ont allègrement prouvé qu'ils étaient supérieurs sur papier et sur la patinoire. Le tableau indicateur s'est quant à lui montré inconséquent samedi après-midi.

Les Ducks ont confiné leurs rivaux montréalais à l'intérieur de leur territoire défensif durant la quasi-totalité des six premières minutes de jeu. Une éternité.

Sans réponse devant la circulation de la rondelle et les attaques répétées des Ducks, les joueurs du Canadien et Niemi, le gardien en tête de liste, ont encaissé les coups sans broncher.

Par neuf fois le substitut de Carey Price, qui goûtait à un premier départ au Centre Bell sous l'uniforme tricolore, a été appelé à se dresser pour conserver le score intact.

Son entrée en matière dans la métropole aurait difficilement pu être plus occupée. Elle s'est d'ailleurs soldée par l'obtention du titre de première étoile de la rencontre.

« Ce n'étaient pas d'excellentes occasions de marquer, a nuancé Niemi, une opinion que partageait l'entraîneur-chef Claude Julien. Mais on n'a pas donné de buts, et à partir de ce moment précis, nous avons commencé à mieux nous comporter. »

Ses nombreux arrêts ont grandement servi la cause des siens puisqu'une pluie de buts des locaux a ensuite déferlé sur Montréal. Trois pour être bien précis en 4 min 3 s de jeu.

Cette statistique va à l'encontre de celle enregistrée lors du dernier voyage de deux matchs, à Saint Louis et à Raleigh, où seulement un filet a été marqué dans le camp montréalais.

Les trois réussites signées à la vitesse grand V par Logan Shaw, Joe Morrow et David Schlemko ont forcé l'instructeur Randy Carlyle à retirer Ryan Miller de la cage californienne pour faire place à Reto Berra.

Cette séquence a sans contredit défini le match. Mais n'eût été le brio de Niemi qui s'est élevé pendant la tempête et les 43 rondelles repoussées, il n'en serait pas ainsi.

Ce match-là était encore mieux que celui contre [les Capitals] Washington. J'étais plus patient et plus à l'aise. Je suis content qu'on ait été en mesure de préserver notre avance tout au long du match.

Antti Niemi, gardien de but du Canadien de Montréal