Nik Lewis de retour là où tout a commencé

Un match sans grande signification pour les Alouettes de Montréal (3-13-0) revêtira un tout autre cachet pour le demi inséré Nik Lewis, vendredi, à Regina.

Le vétéran de 35 ans sera de retour là où sa brillante carrière dans la Ligue canadienne de football (LCF) s'est amorcée lorsque les Moineaux affronteront les Roughriders de la Saskatchewan (9-7-0).

C'est dans cette ville que Lewis a inscrit plusieurs premières – première victoire, premier attrapé et premier touché – en juin 2004. Ses Stampeders de Calgary avaient alors vaincu les Riders 33-10 dans l'ancien domicile de l'équipe, maintenant démoli.

Treize ans plus tard, il est le meneur de l'histoire la LCF avec 1048 réceptions et s'apprête à tirer un trait sur sa fructueuse carrière, ponctuée de deux victoires à la Coupe Grey.

« Je me rappelle mon premier match en Saskatchewan. C'est spécial de savoir que ce qui pourrait être mon dernier se tiendra là aussi, a dit Lewis. Je me rappelle très bien ces attrapés. Je me rappelle de l'atmosphère dans ce stade. D'obtenir une victoire à mon premier match dans la LCF constituait toute une histoire pour moi. »

Lewis ne sait pas si la rencontre de vendredi sera sa dernière, mais il est en paix si jamais c'est le cas.

« Je pense que pour la suite des choses, ça dépendra beaucoup de qui sera nommé entraîneur [des Alouettes] l'an prochain, quelle direction il souhaite prendre et s'il veut m'avoir dans sa formation, que ce soit comme joueur ou entraîneur », a-t-il indiqué.

Une marque peu envieuse

Avant de penser à tout cela, Lewis souhaite mettre un terme à cette difficile saison sur une bonne note. La troupe de Kavis Reed vient de perdre ses neuf dernières confrontations, une série d'insuccès que n'avait jamais connue la deuxième mouture des Alouettes.

Il faut d'ailleurs remonter à 1981 pour retrouver une telle séquence infructueuse.

Nous n'avons pas offert de bonnes performances. Nous avons eu à vivre avec beaucoup de changements. Vous tentez de trouver le moindre truc positif. D'aller battre une bonne équipe serait quelque chose de positif. Nik Lewis, demi inséré des Alouettes de Montréal

Les Alouettes occupent le dernier rang dans presque toutes les statistiques, dont les points marqués, les points inscrits par l'unité offensive, les touchés et les majeurs enregistrés par la défense.

Qui plus est, l'équipe est assurée de connaître sa pire saison des 21 dernières années et pourrait établir un record de médiocrité pour une campagne de 18 rencontres. En 1986, soit lors de la dernière saison des « Alouettes 1.0 », l'équipe n'avait pu faire mieux qu'un dossier de 4-14.

Quoi qu'il en soit, Lewis ne veut pas parler de sauver la saison du club au cours de ces deux derniers duels.

« Il s'agit d'établir une fondation. C'est davantage que de gagner ou perdre ces matchs. De trouver votre rythme est toujours difficile quand vous perdez comme nous l'avons fait. C'est difficile de retrouver sa concentration, a-t-il expliqué.

« Mais de prouver que vous pouvez vous remettre sur les rails, tourner la page, c'est immense. Nous voulons continuer de mettre la barre haut. Les victoires suivront. »

Exclus des séries pour une troisième saison de suite, les Alouettes ont déjà déterminé que Darian Durant, malgré toutes les difficultés qu'il a connues cette saison, allait être leur quart partant pour ce duel.

Une autre mauvaise performance de sa part pourrait toutefois faire en sorte que Reed envoie le jeune Matthew Shiltz dans la mêlée dès le début de la rencontre face aux Tiger-Cats de Hamilton (5-11-0), la semaine prochaine.

Les Roughriders se préparent quant à eux pour les matchs éliminatoires du circuit Ambrosie, auxquels ils participeront pour la première fois en trois ans. Il s'agit d'une première pour Chris Jones et son personnel d'entraîneurs, qui se sont joints à l'équipe à la fin 2015.

Les Riders ont assuré leur place en séries avec une convaincante victoire de 30-7 à Calgary, la semaine dernière.