Nouveau stade au centre-ville : oublions l’idée d’un financement public!

Le projet de retour d'une équipe de baseball majeur à Montréal a atteint une certaine maturité. Le plus gros obstacle à sa réalisation est cet incessant débat auquel on assiste quant à l'utilisation (ou non) de fonds publics pour construire un nouveau stade. Soyons pragmatiques et réglons tout de suite cette question en évacuant du portrait tous les scénarios qui requièrent l'argent des contribuables.

Ce constat empreint de sagesse est celui de l’avocat Dominic Therrien qui, dans cette chronique il y a près de quatre ans, avait proposé une solution extrêmement innovatrice pour financer un nouveau stade: le recours au programme immigrants-investisseurs.

En résumé: le Québec accepte chaque année un certain nombre d’immigrants-investisseurs (ils étaient 1750 en 2014) qui se portent volontaires pour prêter 800 000 dollars (sans intérêt) au gouvernement du Québec pendant cinq ans. Ces sommes sont ensuite placées par le gouvernement, et les intérêts qui en découlent viennent en aide à des entreprises québécoises qui ont besoin de capital pour démarrer ou pour assurer leur croissance.

En 2014, alors que le projet de retour des Expos était encore très embryonnaire, Dominic Therrien proposait de créer un volet spécial du programme immigrants-investisseurs qui aurait permis au Québec d’accueillir 620 candidats supplémentaires de plus pendant trois ans, mais cette fois en échange d’un chèque non remboursable de 275 000$. Bilan de l’opération: une collecte de fonds de 510 millions pour financer le nouveau stade, et ce, sans toucher un seul sou provenant des poches des contribuables québécois.

L’idée de Dominic Therrien avait été accueillie favorablement par des élus de l’ensemble du spectre politique québécois et canadien. Et à ce jour, avouons-le, personne n’a encore présenté une solution aussi rassembleuse et socialement acceptable.

« Cette idée a été discutée et disséquée sous tous les angles. Et près de quatre ans plus tard, elle existe toujours. Cette solution est comprise tant par les décideurs que par la population et elle reste tout à fait crédible », constate-t-il.

***

Dominic Therrien est un avocat spécialisé en immigration pour gens d’affaires. Il est aussi l’un des très bons baseballeurs développés au Québec au cours des 25 dernières années. Il a évolué dans l’organisation des Braves d’Atlanta de 1991 à 1994. L’actualité des dernières semaines, dit-il, l’a convaincu que le temps était venu de remettre à jour son document de réflexion.

« Il est important de prendre acte des développements survenus au cours des dernières années: le commissaire du baseball majeur s’est plusieurs fois publiquement prononcé en faveur de Montréal, et des investisseurs montréalais se sont déclarés prêts à faire l’acquisition d’un club », rappelle Dominic Therrien.

Il y a quelques semaines, Baseball America, la bible du baseball aux États-Unis, révélait même qu’un scénario de refonte majeure du calendrier de la MLB flotte dans l’air. Selon la revue spécialisée, l’une de ces ébauches positionne les Expos de Montréal (issus d’une expansion) dans la même division que les Blue Jays de Toronto, les Red Sox de Boston et les Yankees de New York, notamment. Une telle proposition relevait de la science-fiction il n’y a pas très longtemps. Le projet a donc beaucoup gagné en crédibilité.

***

Dominic Therrien identifie quatre autres facteurs qui rendent le contexte de 2017 différent de celui qui prévalait en 2014:

L’élection de Valérie Plante à la mairie de Montréal. En campagne électorale, la nouvelle mairesse a clairement promis qu’elle n’engagerait pas l’argent des contribuables montréalais dans la construction d’un stade de baseball sans les consulter au préalable lors d’un référendum. L’adoption de nouvelles politiques d’immigration à Ottawa. Le 1er novembre dernier, le fédéral a annoncé son intention de rehausser ses seuils d’immigration afin d’accueillir des dizaines de milliers de nouveaux arrivants supplémentaires durant la période couvrant les années 2018 à 2020. L’augmentation faramineuse de la valeur des franchises du baseball majeur. En décembre 2013, une étude d’Ernst & Young évaluait à 525 millions le coût d’acquisition d’une franchise de la MLB. La valeur moyenne des équipes se situe aujourd’hui à 1,54 milliard selon Forbes. Les Marlins de Miami viennent d’ailleurs d’être vendus pour 1,2 milliard. Ces coûts d’acquisition colossaux (sans compter les frais de démarrage) rendent encore moins probable la participation du privé à la construction d’un nouveau stade. La construction à Orlando d’un stade de soccer (pour une équipe de la MLS) financée en partie par l’équivalent américain du programme immigrants-investisseurs en vigueur au Canada, le programme « EB-5 ». Ce nouveau stade a ouvert ses portes cette année.

***

« Ma conclusion quand j’analyse les enjeux en place, c’est qu’il faut se montrer pratiques et pragmatiques pour que ce projet de retour du baseball à Montréal se concrétise. Il y a plusieurs obstacles à sa réalisation. Mais la principale embûche, celle qui est susceptible de tout faire échouer, c’est ce combat perpétuel entre les options d’un financement public ou non public. Dans ce cas, réglons la question! Mettons fin au débat et évacuons de la conversation les alternatives qui requièrent de l’argent public », explique Dominic Therrien.

Dans la mise à jour de son document de réflexion, Therrien estime que compte tenu de l’évolution des politiques canadiennes et des options qui s’offrent aux immigrants-investisseurs sur la scène mondiale, le Québec serait dorénavant en mesure de récolter plus de 600 millions pour financer la construction d’un stade des ligues majeures.

Il répond aussi à ceux qui estiment qu’une fois récolté, l’argent des immigrants-investisseurs appartiendrait à l’État et qu’il serait tout aussi inacceptable de le dépenser pour construire un stade plutôt que des hôpitaux, des routes ou des écoles.

« C’est un point de vue intéressant, mais qui omet un élément essentiel: s’il se concrétise, le projet de retour du baseball à Montréal va (contrairement à un hôpital ou une école) générer des revenus importants pour les gouvernements. Des revenus gouvernementaux additionnels qui pourront être éventuellement utilisés à des fins publiques. On a qu’à penser aux revenus de taxation sur les salaires faramineux des joueurs de baseball ou encore aux revenus de taxation sur la vente des différents produits en relation avec l’équipe. De façon plus large, les retombées économiques importantes pour l’industrie de la construction lors de la construction du stade et pour l’industrie du tourisme si Montréal obtient une concession du baseball majeur ne sont pas à négliger non plus », écrit Dominic Therrien.

Uniquement en taxes et en prélèvement d’impôts sur les salaires des joueurs, Ernst & Young évaluait à plus de 1,1 milliard les revenus supplémentaires des gouvernements dans les 20 premières années d’opération d’une équipe du baseball majeur.

La question est donc lancée :

S’il est possible de construire un stade des ligues majeures sans avoir recours à l’argent des contribuables, pourquoi continuons-nous de débattre à ce sujet? Le temps n’est-il pas venu d’avancer et de passer à autre chose?

N.D.L.R. Il est possible de consulter la mise à jour du document de réflexion de Dominic Therrien, à cet endroit.