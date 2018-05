Opération commando contre le suremballage à Montréal

À l'instar d'événements similaires qui ont eu lieu en Belgique et en Angleterre, des citoyens organiseront une première « attaque contre le plastique » dimanche à Montréal pour sensibiliser la population et les entreprises au phénomène du suremballage.

« Parce que le plastique ne se mange pas, laissons les emballages inutiles dans le supermarché », peut-on lire sur la page Facebook de l’événement, organisé par Greenpeace.

L’opération aura lieu en collaboration avec le supermarché Provigo de la rue Rachel. Elle consiste à déballer à même l’épicerie les produits suremballés et à les « mettre dans des contenants réutilisables », a expliqué Caroline Thibault, une des organisatrices, en entrevue à Gravel le matin, sur les ondes d'ICI Première

Les clients sont également invités « à laisser le plastique du suremballage dans les paniers à l’extérieur de l’épicerie », a précisé Marie-Eve Bolduc, une autre organisatrice de l'évènement.

Pour l'occasion, Greenpeace suggère aux clients d'amener des sacs réutilisables, des contenants ou des pochettes pour y mettre de petits aliments.

Le mouvement Plastic Attack a pris naissance en Angleterre, où les épiceries ont été mises à contribution

On ne peut pas justifier que trois concombres anglais soient emballés d’une pellicule plastique. Caroline Thibault, une des organisatrices de l’opération attaque contre le plastique

Le plastique, cette matière omniprésente dans notre quotidien, est le troisième matériau le plus fabriqué par l'humain, derrière le ciment et l'acier, selon la revue Science Advances.

Plus de huit milliards de tonnes de plastique ont déjà été fabriquées depuis plus d’un demi-siècle. Il en découle une production gigantesque de déchets, ajoute la revue.

Dans le Pacifique, quelque 80 000 tonnes de déchet flottent sur une superficie de 1,6 million de kilomètres carrés, indique la fondation Ocean Cleanup.

Les microparticules de plastique se trouvent aussi en grande quantité dans les océans et on ne peut pas déterminer avec exactitude leur impact sur les écosystèmes marins. Le danger sur la santé animale et humaine est tout aussi méconnu.