Congé de Pâques : ouvert ou fermé?

Voici une liste de ce qui est ouvert et fermé pendant ce week-end de quatre jours qui débute vendredi.

Commerces

Les commerces, centres commerciaux et épiceries, seront ouverts vendredi et lundi, mais fermés dimanche. Des dépanneurs, pharmacies et petites épiceries peuvent ouvrir.

Institutions financières

Les banques seront fermées vendredi et ouvertes, en majorité, lundi.

Postes Canada

Pas de livraison de courrier vendredi et lundi et les bureaux seront fermés.

Services gouvernementaux

Les points de services fédéraux, comme Passeport Canada, seront fermés vendredi et lundi.

Au Québec, les points de services comme la SAAQ seront pour la plupart fermés vendredi et lundi.

Société des alcools

Toutes les succursales seront ouvertes Vendredi saint et samedi. La plupart des succursales Classique et Express seront ouvertes dimanche. Les points de vente Signature et Dépôt seront fermés dimanches. Lundi, la majorité des succursales seront ouvertes.

Ville de Montréal

La plupart des bureaux de la Ville seront fermés les 30 mars et 2 avril, soit les bureaux d'arrondissement, les bureaux Accès-Montréal et les différents points de services.

Par ailleurs, plusieurs services seront maintenus, comme la collecte des déchets, des matières recyclables et des objets volumineux.

De façon générale, les arrondissements maintiendront le service de collecte des ordures ménagères et des matières recyclables selon l'horaire habituel.

Les écocentres de Montréal seront ouverts selon l'horaire normale vendredi mais fermés lundi.

Quant aux installations sportives et culturelles, les arénas, les piscines, les centres sportifs, les bibliothèques et les lieux de diffusion culturelle ouvriront selon un horaire variable dans chaque arrondissement.

Le complexe sportif Claude Robillard sera fermé vendredi 30 mars et lundi 2 avril.

Le Jardin botanique, le Biodôme et l'Insectarium de Montréal seront ouverts au public le Vendredi saint et le lundi de Pâques, selon l'horaire régulier de 9 h à 17 h.

Les marchés publics seront ouverts.

Le musée Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, sera ouvert vendredi 30 mars et lundi 2 avril.

Les bornes de paiement automatisées demeureront payantes durant le congé de Pâques et les panneaux d'interdiction de stationner devront également être respectés en tout temps.

Les horaires d'autobus et seront modifiés le vendredi 30 mars et le lundi 2 avril.