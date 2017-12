Parcourez l’univers montréalais du chanteur et poète Leonard Cohen

Les amateurs de Leonard Cohen peuvent plonger dans son univers grâce à Detour, une application numérique offerte à l'adresse Radio-Canada.ca/cohen et CBC.ca/cohen.

Cette application propose une promenade audio dans le Montréal qui a inspiré le romancier, poète et musicien.

Narrée par l’auteure-compositrice-interprète Martha Wainwright, la promenade mènera les curieux des cafés des années 1950 où Cohen a écrit ses premiers poèmes jusqu’au parc du Portugal, devant sa résidence.

Leonard Cohen est mort le 7 novembre 2016, peu après avoir fait paraître un dernier album très bien accueilli par la critique.

Mardi, il a reçu deux nominations posthumes au dévoilement des nominations aux prix Grammy, soit pour la meilleure interprétation rock pour You Want It Darker et pour la meilleure interprétation de style American roots pour Steer Your Way, toutes deux tirées de son dernier disque.