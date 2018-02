Pas assez de résidences étudiantes à Montréal, souligne l'opposition

Ensemble Montréal, qui forme l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, demande à l'administration Plante de se doter d'un plan d'action afin de doubler le nombre de logements étudiants dans la métropole d'ici 2025 pour le faire passer de 5000 à 10 000.

Un texte de Jérôme Labbé

Le parti déposera une motion à ce propos au conseil municipal, lundi.

Il rappelle qu'un classement a consacré Montréal comme la meilleure ville où étudier dans le monde, l'an dernier, mais qu'il manque de chambres en résidences et de chambres abordables pour loger les étudiants étrangers, dont le nombre a bondi de 10 % entre 2016 et 2017, passant de 38 000 à 42 000.

La formation évoque même une « pénurie de logements étudiants », soulignant que Montréal ne compte actuellement que « 5000 chambres en résidences, alors que la population étudiante [universitaire et collégiale] se chiffre à près de 350 000 ».

Cette situation, si elle devait perdurer, risque non seulement de nuire à l'attractivité de Montréal, juge l'opposition, mais aussi de freiner les efforts de la Ville pour stopper l'exode des familles vers la banlieue.

« Les étudiants, souvent, vont aller vers la colocation, donc à ce moment-là, ça va créer une compétition avec les grands logements pour les familles qu'on souhaiterait avoir, parce que ces logements-là souvent vont être pris par les étudiants, déplore sa porte-parole en matière d'habitation, Karine Boivin-Roy. On veut que cette compétition-là soit évitée, et qu'on ait vraiment des logements qui soient réservés pour les étudiants. Et puis qu'en même temps, ça puisse consacrer le rôle de Montréal au niveau universitaire. »

Ensemble Montréal réclame donc la tenue d'un Sommet sur le logement étudiant dans la métropole, qui réunirait universités, associations étudiantes et représentants des gouvernements.

« Nous étudions la motion, a répondu Rosannie Filato, responsable de la jeunesse au comité exécutif de la Ville de Montréal. La question de l’habitation pour les étudiants fait partie de nos engagements, puisque nous avions endossé l’ensemble des recommandations de la Coalition régionale étudiante de Montréal. Nous sommes en lien avec les associations étudiantes à cet égard, et nous travaillons avec celles-ci. »

« Les étudiants, comme l’ensemble des Montréalais, veulent voir des actions concrètes en matière d’habitation, a-t-elle ajouté. En adoptant notre budget, notre administration s’est justement dotée de plus de moyens en matière d’habitation. »