Patrick Carpentier comprend la décision de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, d'annuler définitivement l'épreuve de Formule E dans la métropole québécoise, mais se dit tout de même déçu de la tournure des événements. « Je trouve ça vraiment malheureux, car c'est une formule [de course automobile] du futur », a indiqué le porte-parole de la course organisée en juillet dernier.

L'ancien pilote des championnats Champ Car et IndyCar aurait préféré que la course soit suspendue en 2018 pour faire un retour en force en 2019. « Normalement, la deuxième fois, c'est plus efficace, et la majeure partie des dépenses est la première année. On a vraiment mis beaucoup de sous pour finalement annuler l'événement. »

Cette approche a été proposée par la ville à la FIA, mais l'entité qui organise les épreuves de Formule E a refusé.

Carpentier reconnaît que des erreurs - les délais de construction dans les rues autour du circuit, l'ambiguïté sur le nombre de billets vendus et la grogne des commerçants, entre autres - ont mis un voile sombre sur la fin de semaine de l'ePrix de Montréal, mais il a aussi voulu souligner les côtés positifs.

« J'ai trouvé qu'Evenko avait fait un excellent travail dans l'organisation et autour du circuit. Il y avait des activités, des choses à faire. Ceux qui étaient présents ont aimé ça », a assuré le Montréalais.

Il a aussi dit quelques mots sur le travail de l'ex-maire de Montréal, Denis Coderre. « Je n'ai jamais compris pourquoi on n'a pas dit [combien de billets avaient été vendus et donnés]. » Selon l'ex-pilote, il aurait été facile de faire preuve d'honnêteté tout en expliquant à la population que c'est normal, à la première présentation d'un événement, de faire des efforts pour le « faire décoller ».

Selon lui, les contestations des citoyens ont créé un « mouvement » : « Les médias sont embarqués là-dedans, les gens aussi, et ça a un peu détruit cet événement-là », a-t-il analysé, ajoutant que la mairesse n'avait par conséquent pas vraiment d'autre choix que de mettre fin à la course.

Même si l'annulation de l'ePrix de Montréal est dommageable pour la Formule E, autant en termes d'organisation que de stabilité et d'image, Carpentier n'est pas inquiet pour la pérennité de l'entreprise. « L'avantage [de la Formule E], ce sont les manufacturiers et leur implication. Normalement, s'il y a de l'argent, une série survit », a-t-il expliqué.

Les technologies de mobilité électrique avancent « à pas de géants », rappelle Carpentier, ce qui permettra à ce circuit de course automobile de croître dans les prochaines années.

