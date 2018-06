Pauline Julien : les artistes québécoises se souviennent

Une des plus grandes chanteuses québécoises est à l'honneur aux Francos de Montréal, vendredi. Grâce à Ines Talbi, quatorze artistes féminines se rassemblent sur scène pour La Renarde, sur les traces de Pauline Julien au Théâtre Maisonneuve.

Voilà 20 ans, Pauline Julien s’enlevait la vie. L'année 2018 marque également les 90 ans de naissance de l’interprète de L'âme à la tendresse. Ces deux anniversaires ont servi de prétexte à Ines Talbi pour proposer le spectacle.

Il s’agit de passer un moment avec Pauline Julien, afin « qu’on la ramène à notre histoire et à notre mémoire », a précisé l'artiste née à Tunis, mercredi, dans l’émission Gravel le matin.

Ines Talbi sera accompagnée sur scène de 13 autres artistes femmes, dont Klô Pelgag, Queen Ka, Émilie Bibeau, Fanny Bloom, Isabelle Blais, France Castel, Louise Latraverse ou encore Sophie Cadieux.

Cette dernière voit Pauline Julien comme un modèle féministe.

C’est une femme qui a [vécu] sa vie, sa maternité, sa vie de femme d’artiste comme bon lui semblait. Elle a quitté le Québec, elle est allée à Paris, elle est revenue pleine de cette vie de femme autonome. Elle n’a pas eu peur de prendre la parole, tant sur scène que dans des débats sociaux. Sophie Cadieux

Sophie Cadieux regrette toutefois que Pauline Julien « n’ait pas [toute] sa place au sein de l’histoire ». Ines Talbi partage son avis : « Si elle avait été un homme, elle aurait eu une rue qui n’est pas une espèce de quatre mètres avec des immeubles pareils, derrière un parc. Elle aurait eu un boulevard, un aréna et probablement une station de métro ».

La Renarde, sur les traces de Pauline Julien verra les 14 femmes se tenir ensemble sur scène et non tour à tour. Chansons et écrits de Pauline Julien seront notamment au programme. Sophie Cadieux interprètera La grenouille avec Émilie Bibeau et Est-ce ainsi que les hommes vivent, crée par Léo Ferré, avec Queen Ka.

De son côté, Ines Talbi chantera Mommy, qui évoque la disparition de la langue française en Amérique du Nord. Pour l’artiste, le spectacle doit permettre de poser la question du legs laissé par Pauline Julien, de « ce qu’on fait de cette mémoire ».

Si l’hommage à l'icône québécoise ne se tient qu’un seul soir durant les Francos, une tournée devrait voir le jour, début 2019.