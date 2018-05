Phil Collins en concert à Montréal et Toronto cet automne

Les admirateurs canadiens de Phil Collins vont cocher les deux dates : le chanteur britannique donnera un concert au Centre Air Canada de Toronto, le 11 octobre, puis au Centre Bell le 16 octobre. Il s'agit de l'une de 15 dates nord-américaines de la tournée Not Dead Yet, Live! de l'ancien chanteur et batteur du groupe Genesis.

Le nom donné à cette tournée commencée en juin 2017 s'inspire du titre de l’autobiographie de Phil Collins, Not Deat Yet, publiée en 2016 en anglais.

Le chanteur de 66 ans effectuera sa première grande série de concerts en Amérique du Nord depuis 12 ans. Il était passé au Centre Bell et au Centre Air Canada en 2004 pour ce qui était alors décrit comme sa première tournée d’adieux.

En 2007, après avoir reformé le groupe rock Genesis avec Mike Rutherford et Tony Banks, Phil Collins était repassé par les deux villes – cette fois au Stade olympique et au BMO Field.

Sur scène, cet automne, le chanteur sera notamment accompagné d’un batteur particulier : son fils, Nicolas, âgé de 16 ans.

Les billets pour les deux concerts seront en vente à partir du 14 mai à 10 h pour ceux qui se seront enregistrés au préalable sur le site philcollins.tmverifiedfan.com. Les autres devront attendre le lendemain.