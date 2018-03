Plongeon : le bronze à l’arraché pour Abel et Citrini-Beaulieu au Japon

Les Canadiennes Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu ont remporté la médaille de bronze du 3 m synchro à la Série mondiale de plongeon présentée jeudi à Fuji, au Japon.

Abel et Citrini-Beaulieu ont fait preuve de force de caractère pour devancer les Russes Nadezhda Bazhina et Kristina Ilinykh par seulement 3 centièmes de points et obtenir la médaille de bronze grâce à une récolte de 287,43 points.

Une erreur de Mélissa Citrini-Beaulieu avait relégué le duo canadien au 6e et dernier rang après le premier des cinq plongeons.

« J'ai fait une grosse erreur au premier plongeon. C'est la première fois que cela m'arrive, a-t-elle admis. Je crois que ça me permettra d'apprendre. »

Les Canadiennes ont graduellement remonté au classement au cours des quatre tours suivants. Jennifer Abel a reconnu que malgré l'erreur en lever de rideau, le résultat est encourageant.

« Nous nous sommes battues jusqu'à la fin, a-t-elle dit. Ces erreurs nous ont coûté la médaille d'argent, mais nous poursuivons notre apprentissage en ce début de saison et nous sommes tout de même heureuses de notre performance. »

Les Chinoises Chang Yani et Shi Tongmao ont dominé chacun des cinq tours de plongeon et ont remporté l’or avec 319,80 points. Le duo australien de Georgia Sheehan et d’Esther Qin a terminé au 2e rang avec un total de 294,60 points.

Benfeito et McKay 6es

Pour leur part, la Montréalaise Meaghan Benfeito et sa coéquipière albertaine Caeli McKay ont terminé au 6e rang du 10 m synchro avec 283,20 points.

Les Chinoises Zhang Jiaqi et Zhang Minje (335,70) ont dominé la compétition d'un bout à l'autre.