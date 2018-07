Pont Mercier : les transports collectifs de nouveau gratuits du 13 au 17 août

Les transports collectifs ont connu une augmentation de leur achalandage la semaine dernière grâce à l'instauration de la gratuité sur certains trajets afin de réduire la congestion pendant les travaux sur le pont Honoré-Mercier. Le ministère des Transports du Québec annonce que cette mesure sera reprise pendant la semaine du 13 août.

Le passage sera gratuit du 13 au 17 août :

Dans les autobus d’exo des secteurs Haut-Saint-Laurent et du Sud-Ouest;

Dans les trains de la ligne Candiac;

dans les autobus locaux qui assurent la liaison avec le train.

De plus, les clients de ces services auront droit à une carte d’accès gratuite pour le réseau de la Société de transport de Montréal.

« Le transport collectif demeure une solution des plus intéressante pour pallier la congestion routière. On invite donc les automobilistes à modifier leurs habitudes de déplacement et d’opter au moins pour l’essai du transport collectif », indique Fanie St-Pierre, porte-parole de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Augmentation de l’achalandage

L’achalandage des autobus d’EXO et du train de la ligne Candiac a augmenté de 7 à 23 % la semaine dernière, selon le jour de la semaine. Le sommet a été atteint le mercredi 4 et le jeudi 5 juillet.

Cette opération a coûté 100 000 $, estime l’ARTM.

Les autres mesures mises en place la semaine dernière continueront d’être en vigueur jusqu’au 20 août, date prévue de la fin des travaux sur le pont Mercier, soit :