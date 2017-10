Premiers plaidoyers de culpabilité en lien avec l'adolescent battu à Rivière-des-Prairies

Deux des cinq adolescents impliqués dans l'agression brutale d'un élève de l'école secondaire Lester B. Pearson, mardi dernier à Rivière-des-Prairies, ont plaidé coupables lundi devant la Chambre de la jeunesse. Ils ont été libérés sous strictes conditions en attendant leur retour en cour, le 11 décembre. Les avocats feront alors valoir leurs arguments quant à la peine à leur imposer.

Un troisième jeune a été remis en liberté conditionnelle en matinée après avoir plaidé non coupable et il sera de retour en cour le 12 décembre. Les deux autres élèves impliqués ont plaidé non coupable et sont toujours détenus. Une enquête sur remise en liberté a eu lieu et le juge rendra sa décision mercredi après-midi.

Quatre des cinq élèves ont été arrêtés jeudi après la diffusion d'une vidéo sur les médias sociaux dans laquelle on les voit battre violemment un camarade de classe, sous le regard d'une vingtaine d'autres élèves. Ils ont passé le week-end en détention.

Le cinquième, qui était recherché, s'est rendu aux policiers vendredi.

Tous font face à deux chefs d'accusation chacun, soit : voies de fait causant des lésions corporelles et complot.

Quant à la victime, il s'agit d'un élève de 9e année et qui est âgé de 15 ans. Selon un porte-parole de l'école Lester B. Pearson, l'élève en question n'a pas été blessé grièvement. Il est revenu à l'école deux jours après l'agression.

Les circonstances de l'attaque

Devant la Chambre de la jeunesse, lundi, la poursuite a expliqué que le 10 octobre, jour de l'agression, la victime aurait donné rendez-vous à l'un des assaillants dans un parc de Rivière-des-Prairies.

Une dizaine de jours auparavant, cet assaillant aurait attaqué une autre personne, un ami de la victime. L'adolescent de 15 ans avait pris ce rendez-vous pour discuter de l'incident et s'assurer que son ami ne soit plus la cible de harcèlement. C'est là que les choses se seraient retournées contre lui. L'autre adolescent, aujourd'hui accusé, serait arrivé avec des amis.

Au total, ils étaient cinq à s'en prendre à la victime, une attaque qui aurait duré une trentaine de secondes.

La Commission scolaire English-Montréal a suspendu pour une durée indéterminée les assaillants, qui sont âgés de 15 et 16 ans.

L'école a envoyé une lettre aux parents pour démentir la rumeur selon laquelle les élèves témoins de la bagarre ne sont pas intervenus, précisant que plusieurs avaient rapidement contacté le 911.

La direction compte néanmoins rappeler aux jeunes leurs devoirs et responsabilités en cas de bagarre, cette semaine.

Avec les informations de Geneviève Garon