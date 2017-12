Privée de Weber, la défense du Canadien n'a jamais si bien paru

Étanchéité en défense, aptitude à saisir ses chances en attaque, et le tout appuyé sur un gardien brillant. Voilà la recette sur laquelle le Canadien espérait pouvoir compter cette saison et qui commence tout juste à prendre forme.

Un texte d’Alexandre Gascon

Vraiment, il faut l’avouer, c’est le jour et la nuit pour le CH depuis cette fameuse défaite à Dallas, où il avait tenu en échec l’une des bonnes attaques de la LNH pendant 59 minutes, avant de s’écrouler en soixante secondes.

Inexplicablement, les Montréalais présentent une fiche de 3-1-1 sans leur général à l’arrière, Shea Weber.

On dit inexplicable, mais Karl Alzner, qui a peut-être disputé son meilleur match à Montréal et qui a reçu la troisième étoile, a sa petite théorie.

« Tout le monde essaie d’en faire plus », a commencé Alzner.

Plus, vraiment?

« Non, de rétorquer Claude Julien. Tout le monde en fait mieux. C’est ça la raison. Ce n’est pas seulement les défenseurs, mais les avants aussi qui se retroussent les manches et qui viennent travailler dans le fond de notre territoire. »

Ah! Alzner a tenu à bonifier son explication.

« Plus, mais de la bonne façon. On n’essaie pas d’en faire à notre tête. On essaie de refermer les trous rapidement, de jouer avec robustesse, de bloquer leurs bâtons. Quand on regarde les buts qu’on a donnés, la plupart du temps, on ne jouait pas assez serré, on laissait trop d’espace et de temps aux gars dans les coins de la patinoire. C’est juste la simultanéité de Webby qui tombe au combat et nous qui commençons à bien faire les choses. »

Pas de doutes là-dessus. Malgré un taux de possession de rondelle favorable aux Sénateurs (52,44 %), Montréal a accordé seulement sept chances de marquer de grande qualité. Les 18 joueurs sur la glace ont bloqué un impressionnant total de 27 lancers devant Carey Price, par ailleurs excellent pour une troisième fois depuis son retour.

« Nous devons mieux protéger notre gardien. Nous donnions trop de tirs et nous permettions à trop d’attaquants de s’installer dans le cercle pour cacher notre gardien. Comme ailiers, nous devons nous placer dans les trajectoires des tirs. C’est toujours un bon signe quand tu bloques autant de tirs. Nous voulions nous sacrifier », a estimé Andrew Shaw.

Battus à leurs six rencontres avant le match de mercredi soir, les Sénateurs ont démarré en trombe et ont clairement eu le dessus au premier vingt. La gaffe d’Alex Galchenyuk lors du premier avantage numérique a permis à Mark Stone de s’échapper pour battre Price, mais contrairement à ses habitudes, le CH s’est remis avec aplomb de ce faux-pas.

Une défense plus agile

Jamais un joueur étiqueté comme quatrième ou cinquième, voire sixième défenseur, n’aura été attendu avec autant de ferveur par les partisans que David Schlemko.

L’arrière de 30 ans, qu’on avait à peine revu dans le vestiaire du CH depuis la contusion subie à sa main droite au premier jour du camp d’entraînement - contusion qui a finalement dégénéré au point où il s’est fait opérer -, a certainement laissé une bonne première impression à ses coéquipiers.

Calme en possession du disque, Schlemko a privilégié la patience toute la soirée pour essayer de créer des lignes de passe.

Schlemko essaie de faire des jeux, pas simplement de sortir la rondelle de son territoire. J’ai aimé ce que j’ai vu, on va avoir besoin de ça. Même chose avec (Jakub) Jerabek. Il essaie de faire des jeux aussi, il regarde la glace et il essaie de repérer les gars. Jonathan Drouin

On ne parle évidemment pas d’une transformation en profondeur de la brigade défensive, mais ces deux défenseurs expérimentés ajoutent une stabilité à ce groupe, n’en déplaise à Brandon Davidson.

L’entraîneur-chef aussi a apprécié le travail de Schlemko. Avant le match, Julien avait prévenu qu’il jouerait probablement « avec tout le monde » puisqu’il estimait qu’il serait un peu rouillé. Finalement, le revenant a passé presque toute la soirée aux côtés de Jerabek, 11 min 3 s sur un total de 15:54, pour être précis.

« C’est une bonne tête de hockey, il a fait de bons jeux. Ses lancers de la ligne bleue trouvaient le filet. Tu vois que c’est un joueur intelligent. Il dégage un certain calme quand il est en possession de la rondelle », a dit Julien.

Le pilote du Canadien l’a même envoyé dans la mêlée sur la dernière présence du match, lorsque l’équipe tentait de protéger sa maigre avance d’un but et qu’Ottawa avait retiré son gardien. Voilà une marque de confiance qui ne ment pas.

Quand Drouin réveille ses coéquipiers

Jusqu’au moment où Jonathan Drouin a obtenu un tir de pénalité au début du deuxième engagement, la prestation offensive était plutôt fade.

Le Québécois a touché la cible lorsque l’arbitre a pointé le centre de la glace après que Cody Ceci l'eut accroché pendant une échappée créée par le magnifique relais d’Alzner. Il a ensuite mis le feu au Centre Bell en déjouant Mike Condon d’un tir sec, à quelques pouces de la glace, tout juste à l’intérieur du poteau droit.

« J’étais pas mal plus nerveux que pour un tir de barrage », a lancé Drouin dans le vestiaire.

« J’avais deux moves en tête et j’ai décidé à la dernière seconde. Quand j’ai vu un petit trou, j’ai lancé », a-t-il révélé, sans préciser quelle était cette autre manœuvre.

« On voit l’impact qu’il peut avoir dans un match. Il a une bonne vision, fait de bons jeux, il peut marquer des buts. Il est capable de faire beaucoup. Il faut lui donner crédit, parce qu’encore là, on l’a mis au centre, une position où il n’a pas joué pendant plusieurs années. Chez les pros, c’était plus à l’aile, mais son adaptation est quand même bonne », a jugé Julien.

À sa présence suivante, Drouin survolait la glace, et ses coéquipiers, inspirés, ont ajouté un second but à peine 2:18 plus tard par l’entremise de Phillip Danault.

Ç’a été suffisant pour vaincre les Sénateurs, qui ont ainsi subi un septième revers consécutif.

En rafale

Victor Mete a été laissé de côté pour une deuxième fois lors des quatre derniers matchs. Il n’est toujours pas question, pour le moment, de le renvoyer à son équipe junior à London, mais le retour en santé éventuel de Shea Weber pourrait lui coûter sa place. Weber a accompagné l’équipe à Détroit, mais on ne sait pas encore s’il sera en mesure d’y jouer.

Erik Karlsson a été écarté de la feuille de pointage pour une septième rencontre de suite. C'est sa plus longue séquence du genre depuis ses huit matchs blancs à son année recrue en 2009-2010.

Avant le match, le Canadien a souligné l’intronisation au Temple de la renommée de Mark Recchi. L’ancien attaquant a récolté 322 points en 346 matchs avec le Bleu-blanc-rouge et un total de 1533 points en 1652 rencontres dans la LNH. Recchi a remporté trois Coupes Stanley, dont la dernière en 2011 avec les Bruins de Boston, sous les ordres de Claude Julien.

En remontant à l'année dernière, le CH vogue sur une série de cinq succès de suite contre les Sénateurs. Il les a vaincus 8-3 le 30 octobre dans la capitale canadienne.

On aurait pu faire à nouveau cette analyse basée sur Price, mais bon, ça finirait par être redondant. Le gardien s'est montré solide à nouveau. En trois petits matchs depuis son retour, il a fait passer sa moyenne de buts accordés de 3,77 à 3,08 et son taux d'efficacité de ,877 à ,902.

Après le match, le Tricolore a annoncé le rappel de l'attaquant Daniel Carr du Rocket de Laval, qui a marqué 12 buts en 20 matchs dans la Ligue américaine. Plus tôt en soirée, on a appris le renvoi du gardien Zachary Fucale à Brampton, dans l'ECHL.