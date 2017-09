Rentrée 2017 : les ressources promises seront-elles au rendez-vous?

Près d'un million d'enfants feront leur entrée dans les écoles primaires et secondaires du Québec cette semaine. Cette rentrée scolaire sera la première depuis l'adoption de la nouvelle politique de réussite éducative du gouvernement Couillard, qui, après des années de compression dans le milieu de l'éducation, doit enfin être accompagnée de nouvelles sommes pour les élèves en difficulté.

Un texte de Jérôme Labbé

En juin dernier, le premier ministre a annoncé, dans la foulée de sa nouvelle politique sur la réussite éducative, un investissement d'environ deux milliards de dollars sur cinq ans pour embaucher 7200 nouvelles ressources, dont 1500 dès l'automne. La rentrée arrive et les enseignants n'ont pas encore vu la couleur de cet argent.

« Je ne pourrais pas vous dire qu'on a déjà 1500 nouvelles embauches dans nos classes », a indiqué dimanche la présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Louise Chabot, dont la centrale compte 200 000 membres, dont 100 000 issus du milieu de l'éducation.

Les besoins sont pourtant criants, particulièrement auprès des élèves en difficulté, dont plusieurs « sont en bris de service », soutient Mme Chabot.

Les compressions des années précédentes ont fait mal, rappelle le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire affilié (FPSS-CSQ), Éric Pronovost. « C'est un milliard en éducation qui a été coupé au fil du temps, donc quand on parle de réinvestissement [...] ce n'est pas nécessairement de l'argent neuf. Ce sont plutôt des sommes qui nous ont été enlevées au fil du temps », fait-il valoir.

On creuse un trou, et après ça, on le remplit tranquillement.

Louise Chabot, présidente de la CSQ